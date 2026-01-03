お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤さんの妻でモデルの蜂谷晏海さんが、2日に自身のInstagramを更新。新年の挨拶とともに、昨年12月に誕生した次男の愛称が決まったことを報告しました。

【写真を見る】【 蜂谷晏海 】昨年誕生した次男の愛称が「チビバーグ」に決定 新年を迎え「ハンバーグ一家を今年もよろ…にく…お願いしまーーーす」



蜂谷さんは「あけましておめでとうございます 2026年始まりましたね！なんだか今までにないぐらいクリスマスもお正月もなかった笑」と、新年の挨拶とともに家族での初詣ショットを公開。





続けて、「先日ストーリーでみんなに次男はどういう愛称がいいかなぁとふわっと呟いたら…たくさん案を送ってくれて…！圧倒的一位！！そして我々もいいね〜言ってたので、次男くんは、チビバーグ ベビバーグはもう兄バーグかな？笑」と、先月誕生した次男の愛称が「チビバーグ」に決まったことを報告。





新年を迎え、「兄バーグ＆チビバーグ、そしてハンバーグ一家を今年もよろ…にく…お願いしまーーーす」と呼びかけました。





また、蜂谷さんはこの投稿の最後に「ひっっっっさしぶりにメイクして髪もヘアアイロンした 嬉しかった…」と母として多忙な中での本音を思わずこぼしていました。

【担当：芸能情報ステーション】