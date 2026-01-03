「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

往路１７位だった帝京大が復路で驚異的な追い上げをみせ、９位で３年連続シード権を獲得した。

悪夢の往路からファイアレッド軍団が蘇った。往路終了時点で１０位の東海大との差は４分１５秒。絶望的かと思われたが、６区で廣田陸（３年）が、７区で柴戸遼太（４年）が区間６位の走りでジワジワと追い上げると、８区で松井一（２年）が区間４位タイの好走。シード圏内に迫った。

さらに９区で尾崎仁哉（４年）が区間４位の快走。シード圏内まで１３秒差に迫り、アンカーにタスキが繋がった。アンカーの鎗田大輝（４年）が１３・５キロ地点で日大、中央学院大を抜き、９位に浮上。シード圏内に入り、最後は鎗田がこん身のラストスパートでゴールに飛び込んだ。

ゴールの瞬間は順位が確定せずも、その約２分後に確定した。選手たちはアンカーの鎗田を囲んで称え、「ありがとう」と涙に暮れた。

レース後、中野監督は「今まででシード取ることがこんなに疲れるとは。残念な９位だとは思っている。ただ、１７位からのシードは今までたぶんないと思うので、本当にミラクル。よく学生がとってくれた。ほんとすごいね。学生の力ってすごいなとは思ってたんですけど、やってきたことはまちがってないと証明してくれた」と、目を細めた。

大会前は“５強崩し”を目標に掲げていたが往路でエース楠岡由浩（３年）が区間２０位と大ブレーキ。それでも“帝京魂”で来季へ最低限の結果をもぎとった。