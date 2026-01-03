タレントのアレクことアレクサンダーが3日、自身のアメブロを更新。ハワイから帰国直後の“アクシデント”で、妻でタレントの川崎希と大ゲンカしたことを明かした。

アレクは「成田空港で白タク…大喧嘩」というタイトルでブログを更新。ハワイからの帰国後に成田空港でタクシーを探していると「目が合ったおじさんにどこまで？と聞かれ…荷物も持っていかれ…あれよあれよとおじさんは前に進んでいく…気づいたら空港駐車場の方面に」と状況をつづった。

続けて「ふとのんちゃんみたら、めちゃくちゃ俺を睨んでる」と状況がわからずパニックになったことを明かし、川崎に「白タクだよ わかってる？」と言われたという。アレクは「おじさんに白タクですか？と聞いたら…ニヤッと笑われて『アルバイト ウシシシ』と言われたよ…」と、運転手との会話を赤裸々につづった。

その後、乗り換えたタクシーの運転手に「白タクで事故にあっても保険もないし逃げられると思う」と言われたことを明かし、「僕には一見普通のタクシーに見えてしまったのでみなさんも注意です」と読者に呼びかけた。