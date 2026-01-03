12月の月間最優秀新人賞にマーベリックスのフラッグ、ホーネッツのカニップルが選出

1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが2カ月連続で選ばれた。



マブスで先発の一角に入るフォワード兼ガードは、期間中にルーキー全体で1位の平均23.5得点に6.2リバウンド4.8アシスト1.0スティール1.2ブロック、フィールドゴール成功率51.6パーセント、フリースロー成功率80.8パーセントをマーク。

一方のカニップルは、イーストのルーキーでトップとなる平均20.8得点に4.2リバウンド4.7アシストを記録。ルーキー全体で最多の3ポイントシュート成功数48本に加え、フィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイント成功率46.2パーセント、フリースロー成功率90.3パーセントと高精度なショットが光った。

2日を終えた時点で、フラッグが所属するマーベリックスはウェスト13位の12勝23敗、カニップルがプレーするホーネッツはイースト12位の11勝22敗を残している。12月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年12月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



セドリック・キャワード（グリズリーズ）



ディラン・ハーパー（スパーズ）



ライアン・ネムハード（マーベリックス）



デリック・クイーン（ペリカンズ）



マクシーム・レイノー（キングス）

・イースタン・カンファレンス



イェゴール・ディヨミン（ネッツ）



VJ・エッジコム（シクサーズ）



トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）

