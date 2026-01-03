Jリーグから欧州５大リーグへと直行する安藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　新年早々、日本サッカー界にビッグニュースが飛び込んできた。

　ドイツ１部のザンクトパウリが１月１日、J１のアビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表したのだ。

　現在26歳のCBは、３年前まではJ３のFC今治でプレーしており、驚異的なステップアップとして、小さくない反響を呼んだ。
 
　韓国メディアもこの移籍に注目。『Best Eleven』は「E-１選手権の時、ホン・ミョンボ監督のチーム（韓国代表）を完封した日本のDF安藤がドイツのザンクトパウリに電撃移籍だ」と報じた。

　また、英国の専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「日本の３部からブンデスリーガへ。ザンクトパウリに移籍、日本の欧州組CBがまた１人追加された」と驚きをもって伝えている。

「日本代表に欧州組のCBがもうひとり増えた。また欧州ビッグリーガーが加わったのだ。日本はすでにヨーロッパ５大リーグ所属選手だけ20人を超える。昨年11月も日本代表メンバー26人は、３人以外はすべて欧州組で構成されていた」

　また５大リーグの日本人選手が増えたという事実に、驚きを隠しきれないようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

