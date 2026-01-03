　3月期決算企業の4-12月期(第3四半期累計)決算発表シーズンを前に、今月中旬から通期の業績予想を修正する企業が増えてくるとみられる。本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、1月から2月中旬にかけて通期計画を上方修正する可能性がある銘柄を探ってみたい。

　上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。今回は、足もとの業績が好調で上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が高く、前期の第3四半期決算発表シーズンに上方修正した履歴のある銘柄に注目した。

　下表では、昨年の1月から2月中旬に通期の経常利益予想を上方修正した銘柄を対象に、(1)時価総額100億円以上、(2)上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が65％を超え、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回る、(3)上期経常利益が前年同期比で増益、といった条件を満たす30社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は1月から2月にかけて2年以上連続で上方修正した銘柄。

　なかでも、数年連続で1月から2月にかけて上方修正している銘柄は、今年も上方修正する可能性が高いとみられ注目したい。石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]は6年連続、ハピネット <7552> [東証Ｐ]、阪急阪神ホールディングス <9042> [東証Ｐ]は5年連続、東邦瓦斯 <9533> [東証Ｐ]は4年連続、北海道電力 <9509> [東証Ｐ]、千代田化工建設 <6366> [東証Ｓ]、三井Ｅ＆Ｓ <7003> [東証Ｐ]、山陽電気鉄道 <9052> [東証Ｐ]は3年連続、三谷産業 <8285> [東証Ｓ]、セイコーグループ <8050> [東証Ｐ]、那須電機鉄工 <5922> [東証Ｓ]は2年連続でそれぞれ経常利益を上方修正している。

　また、原田工業 <6904> [東証Ｓ]、テセック <6337> [東証Ｓ]、Ｊパワー <9513> [東証Ｐ]、神戸電鉄 <9046> [東証Ｐ]、エノモト <6928> 、守谷商会 <1798> [東証Ｓ]は上期経常利益の通期計画に対する進捗率が75％を上回っており、業績上振れが濃厚とみられる。

　　　　　　　　　　 ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期　予想
コード 銘柄名　　　　4-9月期　5年平均　通期計画　4-9月期　 増益率　 PER
<9509> 北海電　　　　　　144　　 98.0　　 43000　　61939　　 22.0　 8.1 ★
<6904> 原田工業　　　　　136　　 78.1　　　1300　　 1766　　 41.1　48.8
<6337> テセック　　　　 98.1　　 45.0　　　 310　　　304　　 79.9　49.2
<9533> 邦ガス　　　　　 81.0　　 57.1　　 33000　　26734　　 17.1　16.0 ★
<9513> Ｊパワー　　　　 81.0　　 50.6　　119000　　96365　　 35.6　 6.3
<9046> 神電鉄　　　　　 80.3　　 67.0　　　1590　　 1277　　 18.0　17.7
<8285> 三谷産業　　　　 77.3　　 34.5　　　2950　　 2280　　 96.0　14.2 ★
<6928> エノモト　　　　 77.2　　 53.7　　　1050　　　811　　　123　21.9
<1798> 守谷商会　　　　 76.7　　 50.0　　　3150　　 2415　　　163　 6.3
<1662> 石油資源　　　　 74.9　　 48.3　　 44000　　32937　　 27.6　11.2 ★

<7552> ハピネット　　　 74.3　　 52.1　　 12000　　 8917　　 33.9　18.0 ★
<6366> 千代建　　　　　 73.9　　 48.8　　 26500　　19589　　 13.2　 8.5 ★
<2981> ランディクス　　 73.6　　 51.2　　　2550　　 1877　　　128　 8.8
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ　　　 73.3　　 38.3　　 31000　　22734　　 70.8　21.6 ★
<1384> ホクリヨウ　　　 73.2　　 62.7　　　3500　　 2562　　　560　10.6
<3513> イチカワ　　　　 72.5　　 49.4　　　1300　　　942　　 55.4　13.4
<7722> 国際計測　　　　 72.4　　 36.5　　　1500　　 1086　　　614　13.1
<9247> ＴＲＥＨＤ　　　 71.4　　 37.3　　 18300　　13064　　 94.3　 6.3
<8050> セイコーＧ　　　 71.0　　 60.4　　 24500　　17398　　 35.6　18.6 ★
<5922> 那須鉄　　　　　 70.2　　 43.2　　　2175　　 1526　　 19.9　13.2 ★

<6824> 新コスモス　　　 70.0　　 49.3　　　5720　　 4004　　 18.0　14.4
<4691> ワシントンＨ　　 70.0　　 49.1　　　2460　　 1721　　　168　 6.8
<4064> カーバイド　　　 69.5　　 52.2　　　3400　　 2363　　 71.1　10.4
<6770> アルプスアル　　 68.6　　 49.0　　 36000　　24709　　　202　23.7
<9042> 阪急阪神　　　　 68.1　　 51.5　　125000　　85135　　 20.1　12.0 ★
<6676> ＢＵＦ　　　　　 68.0　　 54.5　　　8300　　 5643　　 76.2　 8.9
<9052> 山陽電　　　　　 67.1　　 48.9　　　4268　　 2864　　 27.0　12.6 ★
<5715> 古河機金　　　　 67.0　　 45.4　　　9400　　 6297　　 83.7　16.8
<2586> フルッタ　　　　 65.4　　 28.2　　　 370　　　242　　　267　41.9
<7296> ＦＣＣ　　　　　 65.0　　 47.5　　 17000　　11055　　　7.8　14.0

※4-9月期決算発表以降に業績修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。



株探ニュース