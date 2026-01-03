初夢乗せる、上方修正【大予想】 30社選出 ＜新春特別企画＞
3月期決算企業の4-12月期(第3四半期累計)決算発表シーズンを前に、今月中旬から通期の業績予想を修正する企業が増えてくるとみられる。本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、1月から2月中旬にかけて通期計画を上方修正する可能性がある銘柄を探ってみたい。
上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。今回は、足もとの業績が好調で上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が高く、前期の第3四半期決算発表シーズンに上方修正した履歴のある銘柄に注目した。
下表では、昨年の1月から2月中旬に通期の経常利益予想を上方修正した銘柄を対象に、(1)時価総額100億円以上、(2)上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が65％を超え、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回る、(3)上期経常利益が前年同期比で増益、といった条件を満たす30社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は1月から2月にかけて2年以上連続で上方修正した銘柄。
なかでも、数年連続で1月から2月にかけて上方修正している銘柄は、今年も上方修正する可能性が高いとみられ注目したい。石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]は6年連続、ハピネット <7552> [東証Ｐ]、阪急阪神ホールディングス <9042> [東証Ｐ]は5年連続、東邦瓦斯 <9533> [東証Ｐ]は4年連続、北海道電力 <9509> [東証Ｐ]、千代田化工建設 <6366> [東証Ｓ]、三井Ｅ＆Ｓ <7003> [東証Ｐ]、山陽電気鉄道 <9052> [東証Ｐ]は3年連続、三谷産業 <8285> [東証Ｓ]、セイコーグループ <8050> [東証Ｐ]、那須電機鉄工 <5922> [東証Ｓ]は2年連続でそれぞれ経常利益を上方修正している。
また、原田工業 <6904> [東証Ｓ]、テセック <6337> [東証Ｓ]、Ｊパワー <9513> [東証Ｐ]、神戸電鉄 <9046> [東証Ｐ]、エノモト <6928> 、守谷商会 <1798> [東証Ｓ]は上期経常利益の通期計画に対する進捗率が75％を上回っており、業績上振れが濃厚とみられる。
┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期 予想
コード 銘柄名 4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期 増益率 PER
<9509> 北海電 144 98.0 43000 61939 22.0 8.1 ★
<6904> 原田工業 136 78.1 1300 1766 41.1 48.8
<6337> テセック 98.1 45.0 310 304 79.9 49.2
<9533> 邦ガス 81.0 57.1 33000 26734 17.1 16.0 ★
<9513> Ｊパワー 81.0 50.6 119000 96365 35.6 6.3
<9046> 神電鉄 80.3 67.0 1590 1277 18.0 17.7
<8285> 三谷産業 77.3 34.5 2950 2280 96.0 14.2 ★
<6928> エノモト 77.2 53.7 1050 811 123 21.9
<1798> 守谷商会 76.7 50.0 3150 2415 163 6.3
<1662> 石油資源 74.9 48.3 44000 32937 27.6 11.2 ★
<7552> ハピネット 74.3 52.1 12000 8917 33.9 18.0 ★
<6366> 千代建 73.9 48.8 26500 19589 13.2 8.5 ★
<2981> ランディクス 73.6 51.2 2550 1877 128 8.8
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 73.3 38.3 31000 22734 70.8 21.6 ★
<1384> ホクリヨウ 73.2 62.7 3500 2562 560 10.6
<3513> イチカワ 72.5 49.4 1300 942 55.4 13.4
<7722> 国際計測 72.4 36.5 1500 1086 614 13.1
<9247> ＴＲＥＨＤ 71.4 37.3 18300 13064 94.3 6.3
<8050> セイコーＧ 71.0 60.4 24500 17398 35.6 18.6 ★
<5922> 那須鉄 70.2 43.2 2175 1526 19.9 13.2 ★
<6824> 新コスモス 70.0 49.3 5720 4004 18.0 14.4
<4691> ワシントンＨ 70.0 49.1 2460 1721 168 6.8
<4064> カーバイド 69.5 52.2 3400 2363 71.1 10.4
<6770> アルプスアル 68.6 49.0 36000 24709 202 23.7
<9042> 阪急阪神 68.1 51.5 125000 85135 20.1 12.0 ★
<6676> ＢＵＦ 68.0 54.5 8300 5643 76.2 8.9
<9052> 山陽電 67.1 48.9 4268 2864 27.0 12.6 ★
<5715> 古河機金 67.0 45.4 9400 6297 83.7 16.8
<2586> フルッタ 65.4 28.2 370 242 267 41.9
<7296> ＦＣＣ 65.0 47.5 17000 11055 7.8 14.0
※4-9月期決算発表以降に業績修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。
株探ニュース
