お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（61）が2日放送のTBS「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」（深夜0・20）に出演。ロケの集合場所でまさかの人物に遭遇したことを明かした。

この日は23年ぶりとなる内村、「ネプチューン」名倉潤、「さまぁ〜ず」の大竹一樹の3人が2003年に行ったサーフィン旅を再び実現。

スタジオトークで、名倉は「ロケの時に、南原さんに会ったのよ」。大竹も「集合場所で。そうそう」とサーフィンロケの待ち合わせ場所で内村の相方・南原清隆にバッタリ会ったことを明かした。

南原も「集合場所の時に、ちょっと移動してたら、うちのマネージャーが“あれ？ロケやってますよ”って。“何のロケ？”“上々じゃないですか”って言われて」と全くの偶然だったと明かし、「“え、マジで？”って。俺、“どうするどうする”って。“おい、南原！”“おお、大竹！”って。あれ？内村どこ行った？」と苦笑した。

その時の内村の様子について、大竹は「内村さん、爪見てた」と暴露。名倉も「南原さんが来たとたん、もう下見て」と指摘すると、大竹も「あれ、何なんですか？」とツッコミ。

内村は「急に現れると緊張するのよ。予定外のところで来られると」と苦笑いするばかり。大竹は「嫌なのかな、もう」とイジった。