第102回箱根駅伝復路

　第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。同一チームによる2度目の3連覇は史上初。原晋監督は優勝インタビューで喜びを明かした。

　新春の陽光を浴びて、最終10区・折田壮太（2年）が大手町に帰ってきた。ライバルの姿は見えない。歓喜のゴールに飛び込むと、仲間の胸に飛び込んだ。

　2日の往路は山上り5区・黒田の歴史的快走で逆転優勝。2位の早稲田大に18秒差をつけて発進した復路も盤石だった。

　山下り6区で石川浩輝（1年）が区間3位と好走。7区で国学院大に追い上げられたものの、8区の塩出翔太（4年）が区間新をマークし、9、10区は余裕の逃げ切りだった。

「輝け大作戦」を掲げて臨んだ今大会。原監督は日本テレビの優勝インタビューで、「素直に嬉しい」「優秀な学生を本学に届けてくれた高校の指導者、ご父兄、そして大学関係者、学生のみなさん、全てのみなさんに感謝申し上げたい」と喜びと感謝を口にした。総合の新記録については「技体心。正しい技術力をもってやっていけば必ず成果は出る。あとはやるかやらないか。気持ちをもってやっていけば青学メソッドは必ず成長する。それに学生たちが答えてくれた証」と選手たちを称えた。最後に作戦名について問われると「300％輝きました！」と笑顔で話した。

　初優勝の2015年大会から12年で9度目の頂点。同一チーム2度目の3連覇は、史上初の偉業となった。

【第102回箱根駅伝・総合順位】

1位　青学大
2位　国学院大
3位　順天堂大
4位　早稲田大
5位　中央大
6位　駒澤大
7位　城西大
8位　創価大
9位　帝京大
10位　日本大

＜以上シード権獲得＞

11位　中央学院大
12位　東海大
13位　神奈川大
14位　東洋大
15位　日体大
OP　学生連合
16位　東京国際大
17位　山梨学院大
18位　東京農業大
19位　大東文化大
20位　立教大

