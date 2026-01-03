第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。同一チームによる2度目の3連覇は史上初。原晋監督は優勝インタビューで喜びを明かした。

新春の陽光を浴びて、最終10区・折田壮太（2年）が大手町に帰ってきた。ライバルの姿は見えない。歓喜のゴールに飛び込むと、仲間の胸に飛び込んだ。

2日の往路は山上り5区・黒田の歴史的快走で逆転優勝。2位の早稲田大に18秒差をつけて発進した復路も盤石だった。

山下り6区で石川浩輝（1年）が区間3位と好走。7区で国学院大に追い上げられたものの、8区の塩出翔太（4年）が区間新をマークし、9、10区は余裕の逃げ切りだった。

「輝け大作戦」を掲げて臨んだ今大会。原監督は日本テレビの優勝インタビューで、「素直に嬉しい」「優秀な学生を本学に届けてくれた高校の指導者、ご父兄、そして大学関係者、学生のみなさん、全てのみなさんに感謝申し上げたい」と喜びと感謝を口にした。総合の新記録については「技体心。正しい技術力をもってやっていけば必ず成果は出る。あとはやるかやらないか。気持ちをもってやっていけば青学メソッドは必ず成長する。それに学生たちが答えてくれた証」と選手たちを称えた。最後に作戦名について問われると「300％輝きました！」と笑顔で話した。

初優勝の2015年大会から12年で9度目の頂点。同一チーム2度目の3連覇は、史上初の偉業となった。

【第102回箱根駅伝・総合順位】

1位 青学大

2位 国学院大

3位 順天堂大

4位 早稲田大

5位 中央大

6位 駒澤大

7位 城西大

8位 創価大

9位 帝京大

10位 日本大

＜以上シード権獲得＞

11位 中央学院大

12位 東海大

13位 神奈川大

14位 東洋大

15位 日体大

OP 学生連合

16位 東京国際大

17位 山梨学院大

18位 東京農業大

19位 大東文化大

20位 立教大



（THE ANSWER編集部）