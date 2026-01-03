【W杯イヤー開幕】内田の孤軍奮闘、香川が示した真価、カタールの歓喜…W杯名場面「日本代表激闘録」

W杯イヤーの幕が開いた。現在の「森保ジャパン」は世界最速で北中米W杯出場を決め、昨年10月の親善試合ではブラジルに勝利するなど、その強さは世界も認めるところだ。しかし、日本代表がこのレベルに至るまでには、それを支えてきた過去の先人たちの戦いの記録があった。W杯を現地取材してきたライター・元川悦子氏が激闘の歴史を振り返る。

敗戦後に内田が明かした「自力じゃないですか」

本田圭佑を筆頭に、長友佑都（FC東京）、岡崎慎司（バサラマインツ監督）ら1986年生まれ世代が頭角を現した‘10年南アフリカW杯の後、日本代表指揮官となったのが、イタリア人のアルベルト・ザッケローニ監督だった。彼は南アW杯の中堅・若手をそのまま軸に据え、4年間チームを強化。最終的には彼らに大迫勇也（神戸）や山口蛍（長崎）ら若手を加えて本番に挑んだ。

しかしながら、キャプテン・長谷部誠（日本代表コーチ）の大会前の長期離脱、遠藤保仁（ガンバ大阪コーチ）や今野泰幸（南葛SC）らの不調など誤算が続き、コートジボワール、ギリシャ、コロンビアが同居するグループで勝ち点1しか取れずに惨敗した。

そんな中、孤軍奮闘したのが内田だった。W杯開催の4ヵ月前に右ひざの大ケガを負った右サイドバックは完全回復に至っていない状態で参戦。全試合フル出場を果たし、突出したパフォーマンスを披露したのだ。

「個人的にはたぶんいつも通りだったと思います。そんな変わらず。まあ、シャルケの方がいいプレーできるんだけどね（苦笑）。なんでかな。そこはね、僕、ずっとこの4年間、悩みでしたけどね」

と、本人はケガの影響もあって自分のベストを出せなかった悔しさもにじませたが、トッププレーヤーの意地とプライドはしっかりと示していた。けれども、チームは勝てなかった。

「自分たちのサッカーをやれれば勝てますよ、そりゃ。でもできないから。相手のレベルが高いから。ボール持てないし、一発持ってる向こうの選手もいるし。まあ自力じゃないですかね、これが」

青山敏弘（広島コーチ）が号泣し、吉田麻也（LAギャラクシー）も「悔しいですけど、受け止めなければいけない」と唇を噛む中、淡々と試合を振り返った内田。しかし、筆者にはその裏にある悔しさや責任感が強く伝わってきた。同時に「もしも内田が右ひざを痛めることなく、他選手のメンバーの調子も上がっていたら、ザックジャパンはもっといい戦いができたはずなのに……」という虚しさや失望感を強く覚えた大会だった。

香川が語った「快進撃の喜び」

さらに4年後に目を向けると、‘18年ロシアW杯の日本代表は、ザックジャパンとは対照的に前評判が低かった。本番2ヵ月前にヴァイッド・ハリルホジッチ監督が更迭され、技術委員長を務めていた西野朗監督が緊急登板したのだから、どう転ぶか未知数だったのも確か。ハリル監督が重用した浅野拓磨（マジョルカ）、井手口陽介（神戸）が選外になるなど、チームもギリギリまで固まらず、本当に不安要素しかない船出だった。

そこでエースナンバー10の重責を担ったのが香川真司（セレッソ大阪）だった。‘11年アジアカップから10番を背負い続けてきた香川も30歳を前にハリル監督に冷遇され始め、一時は落選の憂き目に遭っていた。西野体制になり、本大会メンバーには名を連ねたものの、先発の座を射止めたのは初戦・コロンビア戦直前。その大一番でPKながらも先制ゴールを決めるなど、チームを2−1の勝利へと導く大仕事をやってのけたのである。試合後、香川は報道陣に対してこう語っていた。

「（PKを）自分で取ったんで、蹴る気満々でしたけど（笑）。代表においては圭佑君が出場してれば圭佑君が蹴っていましたけど、それ以外は決まってなかった。自分を信じるしかなかったですね。

4年前の初戦（コートジボワール戦の逆転負け）は忘れもしない。その4年間があって、こうやってみんなと一緒に1勝を勝ち取れました」

香川は予選全ての試合にトップ下で先発。攻守両面で強度の高いパフォーマンスを見せ、攻撃陣を力強くリードした。結局、ベスト16でベルギー相手に0-2からの大逆転を許してしまい、悲願の「ベスト８進出」にはあと一歩届かなかったが、香川が見せたパフォーマンスは圧倒的だった。

キーマン・堂安が見せた「フォア・ザ・チーム」

そして直近の‘22年カタールW杯は多くの日本人にとって記憶に新しい大会である。’18年W杯では日本代表コーチを務めていた森保一監督が率いたチームがドイツ、スペインというW杯優勝経験国を撃破。‘18年準優勝国であるクロアチアにあと一歩と迫った健闘ぶりを目の当たりにし、日本サッカーの大きな成長を実感した人も少なくなかっただろう。

スペイン戦での「三笘（薫＝ブライトン）の1ミリ」やクロアチア戦でPKを失敗した南野と三笘の涙など名場面はいくつもあるが、やはり最も強烈なインパクトを残したのが、ドイツ・スペイン戦でゴールを奪った堂安律（フランクフルト）だろう。堂安はご存じの通り、森保監督体制発足時から攻撃陣の主軸を担ってきた選手。だが、ずっと重用されてきたわけではなく、アジア最終予選では伊東純也（ゲンク）のサブと位置づけられ、本大会切符を獲得した‘22年3月のオーストラリア戦では選外。W杯本番に行けるかどうかも微妙だった。

最終的に森保監督から与えられた役割は”スーパーサブ”。いい意味でエゴイスト的な性格の男には「なんで俺がこんな扱いをされるのか」という不満を抱いても不思議はなかった。だが、ドイツ戦で決勝ゴールを奪った後の発言はこうだった。

「ベンチスタートではありましたけど、誰よりも声を出した。3月に落選した時に仲間がW杯出場を決めてくれたという感謝の気持ちもありましたし、今回選ばれなかった人もいるので、本当に『全てをかけてやる』と思ってました。個人的なことがうれしいという感情はピッチに立つ時にはなくなっていました」

まさに”フォア・ザ・チーム精神”を前面に押し出す選手へと変貌を遂げた堂安。その変化をいち早く察知したのが指揮官だった。

「最終予選で外された頃は『俺を使え』『俺1人で相手11人を倒してやる』くらいのメンタリティだったと思うんですよ。その律が、ドイツ戦で逆転勝ちした後に『相手はピッチ内の11人だけで戦ってるけど、俺らはベンチ含めて26人で勝てた』と言ったんです。そういう発言をしたのを見て、間違いなく変わったなとしみじみ感じました」

この森保監督の発言からも分かる通り、1人の選手、1つのチームを目覚ましく成長させるのがW杯という大舞台である。4年に一度しかないこの場所に立てる人間はほんのわずか。活躍できる選手はさらに一握りしかいない。成功の裏側には沢山の努力や苦労、多くの人々の涙があった。日の丸をつける面々が背負いながら戦ってきたからこそ、28年間で日本は頂点を狙うと言えるまでになれたのだ。

‘26年北中米W杯では、過去の歴史を踏まえつつも、それを大きく越える強い日本代表をぜひ見たい。誰が主役になるのか。新たなドラマ誕生の瞬間に、期待せずにはいられない。