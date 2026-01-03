アカデミー賞俳優トミー・リー・ジョーンズの娘で女優のヴィクトリア・ジョーンズ（34）が死亡したと報じられている。ヴィクトリアは1日にサンフランシスコ内のホテルで遺体で発見されたという。TMZは警察関係者の話として、この訃報を伝えた。



地元消防局はピープル誌に、同日午前3時ごろ、通報を受けてサンフランシスコ・フェアモントホテルに出動、女性が遺体で発見されたことを認めているが、名前は明かされていない。



一方で、NBCベイエリアは、「捜査に精通する」警察関係者からの情報として、その遺体が「ホテルの廊下で発見された」と報じており、検視官によって正式に身元確認されるまでは、身元は確定できないが、警察は事件性はないとみていると伝えた。



トミーと元妻キンバリー・クロフリーの娘であるヴィクトリアは、「メン・イン・ブラック2」に親子で出演、トミーが監督を務めた2005年作「メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬」にも出演していた。



トミーはサントリーの缶コーヒーBOSSのCMでも、日本でよく知られている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）