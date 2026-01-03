

LE SSERAFIM（Courtesy of Dick Clark Productions）

2025年12月31日(現地時間)、米国・ニューヨークのタイムズスクエアで『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026 (以下、New Year's Rockin' Eve)』が開催された。LE SSERAFIMは、『New Year’s Rockin’ Eve』で現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールグループとなり、2025年の最後までグローバルな影響力を証明した。さらに、SAKURAとKAZUHAは、日本人アーティストとして初めて『New Year’s Rockin’ Eve』に出演するという歴史的快挙を成し遂げた。

【写真】LE SSERAFIMが出演した「New Year's Rockin' Eve」の模様

LE SSERAFIMは、赤を基調とした衣装で登場し、強烈な印象を与えた。観客の熱い歓声を浴びながら、1st Single ‘SPAGHETTI’のタイトル曲「SPAGHETTI (Member ver.)」と4th Mini Album ‘CRAZY’のタイトル曲「CRAZY」のパフォーマンスを披露した。中毒性の高い楽曲にあわせて、観客たちは一緒になって踊りながらステージに夢中になった。5人のメンバーは、多彩な表現力と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。「CRAZY」は、昨年開催した初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』にて、世界各地で大合唱を巻き起こしたことで話題を集めた。これを証明するかのように、イントロ音源が流れ始めるや否や、現地の観客の大歓声に包まれた。さらに、圧巻のダンスブレイクは、世界中の視聴者に大きな衝撃と強い印象を残した。

LE SSERAFIMは、司会者のライアン・シークレスト (Ryan Seacrest)とのインタビューで、「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです。特に、FEARNOT (ファンダム名) の皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」と感想を述べた。また、この日、タイムズスクエアは、公式SNSにステージ写真とともに「LE SSERAFIMと共にした『Perfect Night』」という投稿を載せた。「Perfect Night」は、LE SSERAFIMが2023年に発表したグローバルヒット曲だ。

2025年を華やかに終えたLE SSERAFIMは、2026年の活動に対する世界中からの期待が寄せられている。LE SSERAFIMは、1月31日〜2月1日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催する。ソウルアンコール公演は、既に2公演いずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど、大きな人気を集めている。年末年始にかけて、グローバルな活躍をみせたLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。