吉凶なしの優しいメッセージ！ジョイポート淡路島「つきとうずとクルーズみくじ」

兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社は、障がい者福祉事業所である森の木ファーム株式会社との共同企画商品を展開します。

「福祉と観光」の連携モデルとして誕生したオリジナルおみくじ「つきとうずとクルーズみくじ」が、2026年1月1日(木・祝)より登場しました。

ジョイポート淡路島「つきとうずとクルーズみくじ」

販売開始日：2026年1月1日(木・祝)〜1月12日(月・祝)

価格：100円(税込)

販売場所：うずしおクルーズ乗船口

企画・開発：障がい者福祉事業所 森の木ファーム株式会社

販売：ジョイポート淡路島株式会社

ジョイポート淡路島株式会社は、森の木ファーム株式会社が企画・開発した「つきとうずとクルーズみくじ」の販売を開始しました。

本商品は、鳴門海峡の「うずしお」と「月」の神秘的な繋がりをテーマにした、旅の記念にふさわしいオリジナルおみくじです。

「福祉」と「観光」という異なる分野が相互に価値を高め合うことを目指し、障がいを持つ方々の工賃向上と、淡路島観光の魅力向上を同時に実現するプロジェクトとなっています。

デザインのコンセプトは、地元の伝承である「満月と新月の日にうずしおが大きく巻き、半月の日にうずしおが小さく巻く」という現象に基づいています。

月の満ち欠けと潮の満ち引きの科学的データを元に、8種類の月の満ち欠けやその時のうずしおの状態を表現。

自然のリズムから感じ取った言葉が綴られており、淡路島ならではの自然のロマンを感じられるアイテムです。

また、このおみくじには吉凶の区別がありません。

「きっと、めぐる。だから、大丈夫。」というメッセージが根底に込められています。

すべての人に前向きなエネルギーを受け取ってほしいという願いから、昼夜や四季のように必ず巡ってくる新しい芽吹きの時を表現。

手に取る人の自分らしいリズムを尊重し、穏やかで前向きな旅路をサポートする一助となるよう制作されました。

つきとうずとクルーズみくじ

森の木ファームにより丁寧に作り込まれたおみくじ。

8種類の月の満ち欠けと、自然のリズムから感じ取った言葉が記されています。

旅の記念や、淡路島の自然を感じる手土産としても適しています。

開運！うずしお絵馬の飾り付け

正月限定企画として、オリジナル絵馬も同時販売されています。

うずしおクルーズが出航する「福良(ふくら)港」は、その名の通り「福」が良いとされる縁起の良い地名です。

世界最大級の渦潮が織りなす大自然のパワーと共に、新年の願い事を記入し、乗船口付近の特設スペースに飾り付けることができます。

価格：100円(税込)

販売期間：2026年1月1日(木・祝)〜1月12日(月・祝)

うずしおクルーズ基本情報

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

場所：南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

料金(税込)：中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料

営業日・出航時刻：公式ホームページにて要確認

公式ホームページ：https://www.uzu-shio.com/

福祉と観光が連携し、自然のロマンを伝える新しいおみくじの展開に注目です。

ジョイポート淡路島「つきとうずとクルーズみくじ」の紹介でした。

