dポイントが当たる抽選会！PLANT「新春初売りイベント」

PLANTが、SUPER CENTER PLANT全店にて2026年1月1日（木）から1月3日（土）までの3日間、「新春初売りイベント」を開催中。

毎年好評の詰め放題やつかみ取り、PLANT Payのお年玉還元セール、dポイントが当たる抽選会など、新年の買い物を盛り上げる多彩な企画が展開されます。

PLANT「新春初売りイベント」

開催期間：2026年1月1日(木)〜1月3日(土)

対象店舗：PLANT全店

主な内容：詰め放題・つかみ取り等のイベント、PLANT Payお年玉還元セール、福袋販売、dポイント抽選会

衣・食・住のあらゆる生活必需品を取り扱うSUPER CENTER PLANTが、2026年の元日から営業を開始。

「最強の生活インフラ」を目指す同店が、新しい年の始まりにワクワクする買い物体験を提供します。

店内では、家族で楽しめるイベントやお得なキャンペーンが多数実施されます。

連日開催！お楽しみイベント

期間中は、日替わりで様々な詰め放題やつかみ取りイベントが開催されます。

また、衣料や日用雑貨の人気ブランド商品を詰め合わせたPLANTオリジナル福袋も用意されます。

【1月1日（木）のイベント】

元日は、新春の運試しやお得な企画がスタート。

野菜や果物の詰め放題など、各店で賑やかなイベントが行われます（※地域により産地が異なる場合があります）。

【1月2日（金）のイベント】

2日目も引き続き、お菓子や日用品などの詰め放題企画などを実施。

家族みんなで楽しめる内容となっています。

【1月3日（土）のイベント】

最終日となる3日も、最後まで楽しめるイベントを用意。

連日訪れても楽しめるラインナップです。

日替わり PLANT Pay お年玉還元セール

期間中、日替わりの対象商品を電子マネー「PLANT Pay」で購入すると、本体価格から所定の還元率分が翌日にボーナスとして還元されます。

※還元上限は各カテゴリ3万円分まで。買い物当日23時までにPLANT Payの会員登録が必要です。

【1月1日(木) 限定】

・おもちゃ各種：20％還元

・肌着、靴下各種：20％還元

・ペット用品各種：10％還元

【1月2日(金) 限定】

・秋冬物寝具、ラグ各種：20％還元

・履物各種：20％還元

・入浴剤各種：10％還元

【1月3日(土) 限定】

・フライパン各種：20％還元

・ハンドクリーム等各種：20％還元

・カイロ、湯たんぽ各種：10％還元

・栄養ドリンク各種：10％還元

PLANT Payチャージボーナス10％（1月2日限定）

2026年1月2日（金）限定で、PLANT Payへのチャージボーナスが一律10％にアップ。

通常よりもお得にチャージできる1日となります。

PLANTお年玉 大抽選会

dポイントが抽選で888名に当たるお年玉企画も実施。

最大で50,000ポイントが当たるチャンスです。

対象期間：2026年1月1日(木)〜1月31日(土)

参加方法：期間中にキャンペーンエントリーの上、来店時にdポイントカードを提示し、1会計で2,500円（税抜）以上購入した方が対象。

後日、当選者にdポイントが進呈されます。

大人から子供まで楽しめる企画が満載の3日間。

PLANT「新春初売りイベント」の紹介でした。

