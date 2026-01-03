造形や機能を大幅にアップデート！仮面ライダーW「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」
バンダイが、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」の予約受付を2025年12月26日（金）16時より開始しました。
『仮面ライダーW』に登場する変身ベルト「アクセルドライバー」が、造形や機能を大幅にアップデートして登場。
さらに、CSMシリーズとして初めて商品化される「トライアルメモリ」や「ガイアメモリ強化アダプター」もセットになり、プレイバリューの高いアイテムとして展開されます。
仮面ライダーW「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」
予約期間：2025年12月26日(金)16時〜2026年3月1日(日)23時予定
商品お届け：2026年6月予定
価格：44,000円(税込)(送料・手数料別途)
対象年齢：15才以上
セット内容：
・アクセルドライバー一式
・アクセルメモリ
・トライアルメモリ
・ガイアメモリ強化アダプター
・強化アダプター固定用カバーパーツ
販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」他
大人のための変身ベルト「CSMシリーズ」より、仮面ライダーアクセルの装備が一挙にラインナップ。
アクセルドライバーは本体を完全新規造形で制作し、パーツ分割による彩色のメリハリを向上させています。
新たに4つのボタンを新設し、様々な音声ギミックを搭載。
仮面ライダーアクセルの変身者である照井竜（演：木ノ本嶺浩）の劇中台詞を収録しており、台詞ボタンでの再生や、必殺技アクションでの自動発動が可能です。
また、「疾走のアクセル」や「トライアル」といった印象的なBGMも収録され、臨場感あふれるなりきり遊びを楽しめます。
初CSM化「トライアルメモリ」
本商品には、CSMシリーズ初となる「トライアルメモリ」が付属します。
アクセルドライバーに装填することで、「仮面ライダーアクセルトライアル」への変身遊びが可能。
ドライバーとメモリが相互通信を行い、変身時にはドライバーの発光色が赤から青へ変化し、台詞や効果音もトライアル専用のものに切り替わります。
最大の特徴である必殺技遊びでは、カウント表示の固定化機能を搭載。
「ウェザー・ドーパント戦（9.8秒）」や「トリガー・ドーパント戦（9.1秒）」など、劇中の印象的なタイムを任意に選択可能です。
これにより、どのタイミングでカウントを止めても特定の秒数が表示され、劇中再現度が格段に向上しています。
ガイアメモリ強化アダプターも付属
「仮面ライダーアクセルブースター」への変身に使用する「ガイアメモリ強化アダプター」も初のCSM化。
本体に音声ギミックとLEDを搭載しており、付属のアクセルメモリ（ブースターモード搭載）をセットすることで、ドライバーの発光が黄色に変化。
変身音、効果音、台詞がアクセルブースター仕様となり、より深い没入感を味わえます。
本商品のドライバーおよびガイアメモリは、他の「ver.2規格」の『仮面ライダーW』CSMアイテムとも連動可能。
充実の機能を備えたハイスペックな変身ベルトセット。
バンダイ「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」の紹介でした。
