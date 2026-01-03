お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が3日放送のMBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。芸能界のお年玉について語った。

モモコは、新年に後輩に配る「お年玉システムが吉本にはまだ一応あるからね。値段的には皆が思ってるほど恐ろしくはないねんよ」と説明。後輩はもちろん、新年のあいさつに楽屋を訪れる歴代マネジャーや劇場の裏方スタッフ、メークスタッフらにも渡すという。

リンゴは「あいさつに来てくれるのはありがたい。でも歴代のマネジャーでも気遣って三が日はあいさつを外す子もいてる。そこで行くとお年玉をもらいに行ってるみたいで申し訳ないんで…と。だからそれぞれ気の遣い合いやねん。あげるほうも、もらうほうも」と語った。

モモコも「私も正月、子どもになんばグランド花月に迎えに来てもらう時には、ちょっと離れたところに（車を）停めさせる。（息子にあいさつさせないことが）イメージダウンになるかもしれんけど、誰かに会って（お年玉を）気遣わせたらあかんから」と配慮しているという。

だが、「先輩の名前が書いてるポチ袋はうれしいから、それは記念に置いてる」とも。リンゴも「正月番組をずっと一緒にやってるきよし師匠が毎回お年玉くれてはる。ポチ袋に入れたまま1円も使わず置いてる。もう縁起もん」と明かした。

モモコは「ずっといまだにくれてるのは、藤山直美さん。それは私もずっと袋置いてる」と告白。「さすがに私も言うてんで。“お姉さん、私も60やから、もういいですよ”って。でも“あんたにちゃうねん、あんたの子どもにアメちゃん買うたり”って」と大女優の心遣いに感謝していた。