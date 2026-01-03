M!LK佐野勇斗、箱根駅伝“同姓同名”選手のゴールシーンに反応「イイじゃんやってくれた…？」
俳優・佐野勇斗（M!LK）が3日、自身の「X」を更新。『箱根駅伝』での一幕に反応した。
【写真】「新幹線で食べな。と」佐野勇斗が披露した“愛情たっぷり”母の手作り弁当
佐野は「箱根駅伝 皆さん熱い走りを見せてくださってありがとうございます」とコメント。続けて、「関東学生連合」の佐野颯人さん（武蔵野学院大学）が、“イイじゃん”ポーズをしながらゴールテープを切ったことを受け、「佐野颯人さん、イイじゃんやってくれた…？」と反応した。
この投稿には「イイじゃんやってたの!?」「やってくれてましたね」「我が家で盛り上がってたよ！」「同じ名前でイイじゃんやってくれたとか最高すぎ」「佐野颯人さん、ありがとう」「最高だね！」といった声が寄せられている。
【写真】「新幹線で食べな。と」佐野勇斗が披露した“愛情たっぷり”母の手作り弁当
佐野は「箱根駅伝 皆さん熱い走りを見せてくださってありがとうございます」とコメント。続けて、「関東学生連合」の佐野颯人さん（武蔵野学院大学）が、“イイじゃん”ポーズをしながらゴールテープを切ったことを受け、「佐野颯人さん、イイじゃんやってくれた…？」と反応した。
この投稿には「イイじゃんやってたの!?」「やってくれてましたね」「我が家で盛り上がってたよ！」「同じ名前でイイじゃんやってくれたとか最高すぎ」「佐野颯人さん、ありがとう」「最高だね！」といった声が寄せられている。