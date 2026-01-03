女の子のおままごと遊びに付き合っていた保護犬さん。なぜかそのままの状態で取り残されてしまって…。シュール過ぎる光景が話題になっているのです。

何が起こった…？思わずクスッと笑える微笑ましい光景は記事執筆時点で58.8万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：女の子の遊びに付き合う保護犬→そのまま取り残され…あまりにもシュールな光景】

女の子の遊びに付き合っていた保護犬

Xアカウント『@Pomeranian2015』に投稿されたのは、保護犬「なこ」ちゃんのお姿。

この日、なこちゃんは娘ちゃんのおままごと遊びに付き合っていたのだそう。

なぜか取り残されてしまい…まさかの光景が話題

頭にはとっても素敵なティアラ、ゴージャスなドレスのように体に巻きつけられたグレーの布…そのお姿はどこかのプリンセスのようなものだったといいます。

しかし、娘ちゃんのお姿はもうそこにはなく、なぜかひとりドレスアップされたままの状態で取り残されてしまったというなこちゃん。

『これはどうすれば…』なんて声が聞こえてきそうな、困惑しているかのような表情はあまりにもシュールかつ愛くるしいもので、飼い主さんもついカメラを回さずにはいられなかったそう。

結局この後もドレスアップしたまま、娘ちゃんの隣でスヤスヤと一休みし始めたというなこちゃん。日頃からの仲の良さを感じさせる、微笑ましいその光景は多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「結婚衣装かな」「可愛い」「放心状態」「ムーンブルクの女王様かな」「モンスターエンジン犬か」「ご利益ありそうｗ」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

第2の犬生を歩み始めた女の子の日常

2024年3月生まれのなこちゃんは、ブリーダーから保護団体に保護されていたところ、飼い主さんと出会い2025年10月、正式に家族としてお迎えされたのだといいます。

お迎え前は、環境が変わるとご飯を食べない…、と聞いていたものの、初日からしっかり完食してくれるというとっても頑張り屋さんな一面もあるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、第2の犬生を歩み始めたなこちゃん。日々、増えていく笑顔は多くの人々に感動と癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Pomeranian2015」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。