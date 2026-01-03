パパの話をまったく聞いていなかったわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で72万6000回再生を突破し、「質の高いコント」「完璧な前フリ」「思ってたより激しかったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：佐川急便が来るので『吠えたら失礼だよ』と犬に伝えていたら…思わず吹き出す光景】

佐川急便さんが来る日

TikTokアカウント「tonochannels」の投稿主であるご夫婦は、パグの『殿』ちゃん、豆プーの『姫』ちゃんというわんこたちの日常を紹介しています。この日はクリスマスイブ。ご夫婦の家には、ネットで購入した最新掃除機が届くことになっていました。

そこで心配したのが、殿ちゃんと姫ちゃんがピンポンの音に反応してしまうことです。多くの犬と同じように、殿ちゃんと姫ちゃんも、家に誰かが来ると警戒吠えをしてしまうのです。

しかしこの日は神聖なクリスマスイブ。パパは、「こんな日に配達に来る人に吠えるなんて失礼」と考え、殿ちゃんと姫ちゃんに「絶対に吠えないように」と諭したのでした。2匹とも、真剣な顔で聞いていたといいます。

ピンポンが鳴った瞬間…

そこへ、ついに佐川急便がやってきます。ピンポンの音を聞いた2匹は、パパの言いつけを守ると思いきや…。なんと、一切の躊躇なく「ワンワン！」と大声を出したといいます。

全然話を聞いていない2匹の行動に、パパも大慌て！「さっき言ったばかりでしょ！」と叫びながら、ワチャワチャと玄関へ向かったのでした。依然としてワンワン吠えながらパパの後についていく殿ちゃんと姫ちゃん。

まるで完成度の高いコントのような展開に、思わず笑ってしまいます…！元気いっぱいな2匹の姿に、配達員さんもパワーをもらえたのではないでしょうか♪

この投稿には、「オチ分かってるのに笑ったw」「全然聞いてないのウケるw」「このお宅に何かを配達したい」など、多くのコメントが寄せられています。

宅配ピザが来る日

また別の日、パパは宅配ピザを頼んだといいます。お酒を飲んでしまったため、運転して食料を得ることが難しかったためでした。この日も、殿ちゃんと姫ちゃんに「吠えないように」と諭したそうです。

しかし、ピンポンが鳴ると…。2匹は、大声で鳴きながら競り合うように玄関へ！パパの話を聞いているときの真剣な表情はなんだったの…？と、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした。

TikTokアカウント「tonochannels」には、他にも殿ちゃん＆姫ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。パパとのクスッと笑える攻防も…♪気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

