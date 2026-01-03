伊藤健太郎「新しい家族も増えまして…」 赤ちゃんと2ショット公開に反響「新年早々たまげた」「新しいご家族の誕生おめでとうございます」
俳優の伊藤健太郎（28）が3日、自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんをだっこした“2ショット”を公開した。
【写真あり】伊藤健太郎「新しい家族も増えまして…」 赤ちゃんとの2ショット
伊藤は「明けましておめでとう御座います」と新年のあいさつ。続けて「今年は新しい家族も増えまして、毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした」と報告した。
「今年もフルスロットルで頑張りますので、よろしくお願いします」と意気込んだ。そして、赤ちゃんの“正体”を「あ、甥っ子です」と明かした。
この投稿に「新年早々たまげた」「新しいご家族の誕生おめでとうございます」「また大切な家族が増えてよかったね。本当におめでとう」「可愛いくて目に入れても痛くない？かな」などのコメントが寄せられている。
