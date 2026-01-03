帰省して「アパートのエアコン消し忘れた！」という息子…1週間の滞在ですが、どれだけ“電気代”がかかりますか？「1人暮らし用エアコン」で費用をシミュレーション

1週間つけっぱなしにした場合の電気代の計算方法は？

家電製品の電気代は、「消費電力（キロワット）×使用時間（時間）×電気代単価（円／キロワットアワー）」という式で算出できます。電気代単価は常に変動するため、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が発表している電気代の目安単価である31円／キロワットアワーを使って求めてみましょう。

まずは、エアコンのカタログで消費電力を確認します。例えば、あるメーカーの6～9畳用エアコンの消費電力は440（105～1480）ワットのように表記されており、これは最小消費電力が105ワット、最大消費電力が1480ワット、定格運転時の消費電力が440ワットであるということです。

定格運転時の消費電力とは、JIS規格で定められた基準状態での消費電力を示しています。エアコンの消費電力は、室温や設定温度によって大きく変動する特性があるため、消費電力を一概に求められませんが、定格運転時の消費電力が1つの目安となるのです。

仮に440ワットで1週間（24時間×7日＝168時間）つけっぱなしにしたときの電気代は次のように求められます。

0.44キロワット×168時間×31円／キロワットアワー＝2292円

※1キロワット＝1000ワットなので、440ワットは0.44キロワットです

一般的には室温が安定すれば消費電力は下がるとされているので、実際の請求額はこれより下がるかもしれませんが、1つの基準として2300円ほどかかると考えて良いでしょう。



つけっぱなしを防ぐ仕組みづくりも必要

長時間誰もいない部屋を暖め続けるのに数千円のコストを払うのは、大きな無駄となります。そういったこと がないように、つけっぱなしを防ぐ対策が重要です。

近年のエアコンには、オートセーブやオートオフといった機能が付いているものがあります。不在時に無駄な運転を抑えてくれたり、消し忘れを防止したりするもので、もし使っているエアコンが古い機種であれば、こういった機能がついたエアコンへの買い替えを検討しても良いでしょう。

エアコンは新しくなればなるほど、省エネ性能が上がっているのが一般的なので、買い替えによって電気代の節約が期待できます。

すぐに買い替えが難しいなら、オフタイマーの習慣化を検討しても良いでしょう。エアコンのスイッチをつけるのと同時に、必ず切タイマーを設定する癖をつけることで消し忘れたときの電気代の無駄を最小限に抑えられます。

消したかどうか外出先で不安になることが多い人は、スマートリモコンの導入を検討したいところです。スマートリモコンとは、1台で複数の赤外線リモコンの役割ができる家電のことで、Wi-Fiを使えばスマートフォンからどこでもエアコンの操作が可能となります。



まとめ

今回のシミュレーションでは、一人暮らし用のエアコンを1週間つけっぱなしにした場合の電気代は、決して安いものではありませんでした。また、「エアコンを消したかな」と不安な気持ちを抱えることで、帰省や旅行の時間を無駄にするのも良くないでしょう。

この機会に、エアコンの電源をつけっぱなしにしない仕組み、もししたとしても消せる仕組みを導入してはいかがでしょうか。



出典

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問 Q＆A

執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士