「今日好き」松井芹、書き初めで美文字披露「綺麗すぎてメロい」「イラスト可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた松井芹が1月2日、自身のInstagramを更新。書き初めを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」イケメン高校生「達筆すぎる」美文字披露の書き初め公開
松井は「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶とともに、「我が家では13年前から書き初めをしています」と書き初めを始めた頃のものと思われる写真や、端正な字の書初めを複数投稿。「幸せにする」「サンリオデートしたい」「知念（侑李）くんと共演」などの目標を複数記し、「今年1年で叶えたい事が沢山ありますが、1番は皆さんに沢山“恩返し”をしていきたいです！」と抱負をつづっている。
この投稿に、ファンからは「上手すぎる」「字が綺麗すぎてメロい」「応援したくなる」「良い1年になりますように」「達筆すぎる」「イラスト可愛い」「目標が叶いますように」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。松井は「ドンタン編」「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」「夏休み編2025」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」イケメン高校生「達筆すぎる」美文字披露の書き初め公開
◆松井芹、書き初め披露
松井は「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶とともに、「我が家では13年前から書き初めをしています」と書き初めを始めた頃のものと思われる写真や、端正な字の書初めを複数投稿。「幸せにする」「サンリオデートしたい」「知念（侑李）くんと共演」などの目標を複数記し、「今年1年で叶えたい事が沢山ありますが、1番は皆さんに沢山“恩返し”をしていきたいです！」と抱負をつづっている。
◆松井芹の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「上手すぎる」「字が綺麗すぎてメロい」「応援したくなる」「良い1年になりますように」「達筆すぎる」「イラスト可愛い」「目標が叶いますように」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。松井は「ドンタン編」「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」「夏休み編2025」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】