È¢º¬±ØÅÁÉüÏ©¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬ÉüÏ©Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¤ÏÆ±¹»ºÇ¹â¤Î2°Ì¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÁ°²ó7ÉÃº¹¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤¿½çÅ·Æ²Âç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤Ï10°Ì¤ËÆüÂç¤¬³ê¤ê¤³¤ß18Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±ýÏ©17°Ì¤ÎÄëµþ¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ç9°Ì¤ËÆþ¤ê¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¡¢Ãæ±û³Ø±¡¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç11°Ì¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
2Æü¤Î±ýÏ©¤Ç¤Ï5¶è»³ÅÐ¤ê¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ÆÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤Æ3Ç¯Ï¢Â³±ýÏ©Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ÏÉüÏ©¤ÎÅöÆüÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·¡¢5¶è¤ÇÀÄ³Ø¤ËÈ´¤«¤ì¡¢18ÉÃº¹¤Î2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Ï7¶è¤Ë3Ç¯Ï¢Â³1¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ÖÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ê4¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£5¶è¤Ç2¥Á¡¼¥à¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ1Ê¬18ÉÃº¹¤Î3°Ì¡¦Ãæ±ûÂç¤Ï9¶è¤ËÁ°²ó1¶è¤Ç¹¥Áö¤·¤¿µÈµï½Ù¶³¡Ê4¡Ë¤òÅêÆþ¡£
1Ê¬54ÉÃº¹¤Î4°Ì¡¦¹ñ³Ø±¡¤Ï7¶è¤Ë¹â»³¹ëµ¯¡Ê4¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼10¶è¤Ë¤ÏÈø·§¿×ÅÍ¡Ê2¡Ë¡¢4Ê¬52ÉÃº¹¤Î7°Ì¡¦¶ðÂôÂç¤Ï8¶è¤ËÃ«ÃæÀ²¡Ê2¡Ë¡¢9¶è¤Ë»³ÀîÂóÇÏ¡Ê4¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼10¶è¤Ë¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡Ê4¡Ë¤ÈÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
µ¤²¹-2¡î¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÈ¢º¬¤«¤éÅìµþ¤ØÉüÏ©109.6Ò¤ÎÀï¤¤¡¢»³²¼¤ê¤Î6¶è¡Ê20.8km¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀÄ³Ø¤ÏÀÐÀî¹Àµ±¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£18ÉÃº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î»³粼°ì¿á¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¡¢ÀÄ³Ø¤ÎÀÐÀî¤Ï2Ê¬49ÉÃ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£
5ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¡¦ÀÄ³Ø¤È2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Îº¹¤Ï21ÉÃ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3ÉÃ³«¤¤¤¿¡£3°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ³Ø±¡¤ÏÀÄ³Ø¤È¤Îº¹¤ò1Ê¬28ÉÃ¤È26ÉÃ½Ì¤á¤Æ¤¤¿¡£
9ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×ÀÄ³Ø¤È2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Îº¹¤Ï29ÉÃ¤ÈÀÄ³Ø¡¦ÀÐÀî¤¬½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£7°Ì¤Î¶ðÂô¡¦°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï6°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢ÀÄ³Ø¤È¤Îº¹¤Ï4Ê¬04ÉÃ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌó40ÉÃ½Ì¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
13.4ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¡¦ÀÄ³Ø¤È2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Îº¹¤Ï56ÉÃ¤È¤³¤ÎÌó4Ò¤Ç27ÉÃ³«¤¤¤¿¡£È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÀÄ³Ø¡¦ÀÐÀî¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ëÁö¤ê¤ÇÉüÏ©¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÁö¤ê¤À¡ªÎ©ÇÉ¤ÊÁö¤ê¤À¡ª¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ7¶è¤Îº´Æ£°¦ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È1Ê¬33ÉÃº¹¡¢3°Ì¡¦Ãæ±û¤Ï¥È¥Ã¥×¤È1Ê¬57ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
6°Ì¤Î¶ðÂô¡¦°ËÆ£¤ÏÆ£ÅÄÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÈ¢º¬¤ËÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥é¥¹¥È3Ò¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢»Ä¤ê1Ò¤Ç¤ÏÆ£ÅÄ´ÆÆÄ¤â³Ý¤±À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢°ËÆ£¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢56Ê¬51ÉÃ¤È¶è´Ö¿·¤Ë¤Ï4ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×ÀÄ³Ø¤È¤Îº¹¤Ï4Ê¬27ÉÃº¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8°Ì¤ÎÁÏ²Á¡¦¾®ÃÓè½´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï57Ê¬48ÉÃ¤È¶è´Ö¿·¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÉÃ¤ÈÇ÷¤ë¹¥Áö¡¢6¶è¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¯³Æ¥Á¡¼¥à°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7¶è¡Ê21.3km¡Ë¡¢È×ÀÐ¤Ê¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ³Ø¤Ïº´Æ£¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¦2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³1¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ÖÀ¥ÅÄ¡¢¤·¤«¤·¡¢5ÒÉÕ¶á¤Ç3°Ì¡¦Ãæ±û¤Î¼·»ÞÄ¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë12.8Ò¤Ç¤Ï4°Ì¡¦¹ñ³Ø±¡¤Î¹â»³¹ëµ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢°ìµ¤¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£
»Ä¤ê3Ò¤Ç¹ñ³Ø±¡¡¦Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤Þ¤ë¤¾¡ª¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¡ª¡×¤ÈÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¹â»³¤ò·ãÎå¡¢¹â»³¤â¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¶»¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¥È¥Ã¥×¡¦ÀÄ³Ø¤È¤Ï1Ê¬29ÉÃº¹¤Î2°Ì¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3°Ì¤ÏÃæ±û¡¢4°Ì¤ÏÁá°ðÅÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ï7ÉÃº¹¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤¿7°Ì¤Î½çÅ·Æ²¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Î¶ÌÌÜÎ¦¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¹¥Áö¡¢Éã¤ÏÆüÂÎÂç¤Ç3ÅÙ¤ÎÈ¢º¬¤ò·Ð¸³¡¢ÇìÉã¤ÎËÜÀî°ìÈþ¤µ¤ó¤â½çÅ·Æ²¤Ç4Ç¯Ï¢Â³2¶è¤òÁö¤Ã¤¿È¢º¬°ì²È¡¢¶ÌÌÜ¤Î»þÀÞ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶è´Ö2°Ì¤ÎµÏ¿¡¢6°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£
8¶è¡Ê21.4km¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀÄ³Ø¤Ï2Ç¯Ï¢Â³8¶è¶è´Ö¾Þ¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢ÄÉ¤¦¤Î¤Ï¹ñ³Ø±¡¡¦ÈÓÔ¢¿·ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¡£6.9ÒÉÕ¶á¤ÇÀÄ³Ø¤È¹ñ³Ø±¡¤Îº¹¤Ï1Ê¬45ÉÃ¤È³«¤¤¤¿¡£±ö½Ð¤Ï2019Ç¯¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Î¾®¾¾ÍÛÊ¿¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë1»þ´Ö3Ê¬46ÉÃ¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç9¶è¤Îº´Æ£Í°ì¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£2°Ì¡¦¹ñ³Ø±¡¤Ë¤Ï1Ê¬44ÉÃº¹¡£
6°Ì¤Î½çÅ·Æ²¤ÏÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ê¸¶ñ¥Ëá¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¹¥Áö¡¢10.2ÒÉÕ¶á¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éµë¿å¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤³¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¾ëÀ¾¤ò¤«¤ï¤·¤Æ5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤âº®Àï¡¢8¶è¤Ç9°Ì¤ÏÃæ±û³Ø±¡¡¢10°Ì¤ËÆüÂç¡¢11°Ì¤Ë1Ê¬º¹¤ÇÅì³¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
9¶è¡Ê23.1km¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÏÀÄ³Ø¡¢º´Æ£¤ÏÃ±ÆÈÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º¡¢3°Ì¤Î2Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¡¢Ãæ±û¡¦µÈµï½Ù¶³¡Ê4Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö¿·¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«º¹¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£14ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï2°Ì¡¦¹ñ³Ø±¡¡¦ÌîÅÄ¸²¿Ã¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éµë¿å¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¹Ô¤±¡½¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ª¡¼¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÀÄ³Ø¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
ÀÄ³Ø¡¦º´Æ£¤ÏÎòÂå3°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¡¦¹ñ³Ø±¡¤Ï1Ê¬59ÉÃº¹¡¢¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ïº®Àï¡¢ÉüÏ©·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄëµþ¤¬Ãå¼Â¤Ë¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¡¢È´¤±½Ð¤·¤Æ9ÈÖÌÜ¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ç¤ÏÆüÂç¤ÈÃæ±û³Ø±¡¤¬ÀÜÀï¡¢9°Ì¤ËÆüÂç¡¢10°Ì¤ËÃæ±û³Ø±¡¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±ýÏ©17°Ì¤À¤Ã¤¿Äëµþ¤¬11°Ì¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤Þ¤Ç13ÉÃº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¡¼10¶è¡Ê23.0km¡Ë¡¢ÀÄ³Ø¤ÏÈ¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¤Ç³Î¼Â¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£11ÒÉÕ¶á¤Þ¤Ç¶è´Ö¿·¥Ú¡¼¥¹¤ÈÈ¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È»×¤¨¤Ê¤¤¹¥Áö¡¢2°Ì¤Î¹ñ³Ø±¡¤ÏÆ±¹»½é¤È¤Ê¤ëÉüÏ©Í¥¾¡¤âÁÀ¤¨¤ë¹¥°ÌÃÖ¡¢9¶è¤Þ¤ÇÉüÏ©µÏ¿¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÀÄ³Ø¤È¤ï¤º¤«5ÉÃº¹¡¢Èø·§¿×ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬·üÌ¿¤ËÀÄ³Ø¤òÄÉÁö¡£4°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤ÎÀ¥´Ö¸µÊå¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬11ÒÉÕ¶á¤Ç3°Ì¤ÎÃæ±û¡¦µÈÃæÍ´ÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÈÂª¤¨¤Æ½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÀÄ³Ø¡¦ÀÞÅÄ¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤º¤ËÃç´Ö¤ÎÂÔ¤Ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¡¢10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤ÈÂçÉý¤ËÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¶Ã°Û¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£¹ñ³Ø±¡¤ÏÆ±¹»ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë2°Ì¡¢10»þ´Ö40Ê¬07ÉÃ¤ÈÂç²ñ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ðÂô¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò6°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ÏÂçº®Àï¡¢18ÒÉÕ¶á¤ÇÄëµþ¤¬27ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ9°Ì¤ØÉâ¾å¡¢ÆüÂç¤âÈ´¤±½Ð¤·10°Ì¡¢Ãæ±û³Ø±¡¤¬11°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¡¢Äëµþ¤¬¼ºÂ®¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤Þ¤Ç2ÉÃº¹¤Î11°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥É¸¢¡¢ÉüÏ©·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Äëµþ¤Ï10»þ´Ö53Ê¬15ÉÃ¤Ç9°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢Â³¤¤¤ÆÆüÂç¤¬10°Ì¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÃæ±û³Ø±¡¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¡¦¹â»³¹ëµ¯Áª¼ê
¡ÚÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡¦Áí¹ç½ç°Ì¡Û
Í¥¾¡¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡
2°Ì¡§¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¡¡¡¡
3°Ì¡§½çÅ·Æ²Âç³Ø
4°Ì¡§Áá°ðÅÄÂç³Ø
5°Ì¡§Ãæ±ûÂç³Ø
6°Ì¡§¶ðÂôÂç³Ø
7°Ì¡§¾ëÀ¾Âç³Ø
8°Ì¡§ÁÏ²ÁÂç³Ø
9°Ì¡§ÄëµþÂç³Ø
10°Ì¡§ÆüËÜÂç³Ø
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥·¡¼¥É¸¢
11°Ì¡§ Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø
12°Ì¡§Åì³¤Âç³Ø
13°Ì¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø
14°Ì¡§ÅìÍÎÂç³Ø
15°Ì¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø
¡¼¡§´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¡Ë
16°Ì¡§Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø
17°Ì¡§»³Íü³Ø±¡Âç³Ø
18°Ì¡§ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø
19°Ì¡§ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø
20°Ì¡§Î©¶µÂç³Ø