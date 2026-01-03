往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った。速報値で10時間37分34秒の大会新記録。同一チームの2度目の3連覇は史上初と、王者がまたしても箱根の歴史を塗り替えた。

青学大のたすきや、出走選手の体には「★7」の文字がマジックで刻まれた。昨年2月、同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さんが悪性リンパ腫で亡くなった。ともに箱根路を走るはずだった仲間の思いも背負って箱根路を駆け抜けた。

往路では、青学大は1区16位と大きく出遅れ。しかし、5位で受けた5区・黒田朝日(4年)が異次元の走りを見せ、トップと3分24秒差からの大逆転に成功した。

山下りの6区は1年生・石川浩輝が担当。2位・早大とは18秒差をつけてスタートすると快調なペースで飛ばし、早大との差をさらに広げた。57分16秒は1年生の歴代最高タイムだった。

7区の佐藤愛斗(2年)も堅実は走りでトップを維持すると、8区の塩出翔太(4年)が区間新の1時間3分46秒をマーク。塩出は同区間で3年連続区間賞の快挙を達成した。

初出場で9区を担った佐藤有一(4年)も盤石のレース運びでつなぐと、最終10区の折田壮太(2年)も初の箱根路に臆することなく、懸命に足を動かし、歓喜のテープを切った。