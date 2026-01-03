スーパーチタニウム×ウレタンバンド。軽快さと上質感を両立した一本【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
世界中どこでも正確に。エコ・ドライブGPSが導くスマートな時間【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
シチズンの腕時計は、チタニウムの可能性を追求し続けるアテッサならではの先進性と、スタイリッシュなデザインを融合したGPS衛星電波時計。文字板にはヘアライン状のパターンを描き、その上からメタリック塗装を施すことで、金属文字板のようなクールでラグジュアリーな質感を実現している。ブラックとシルバーを基調とした配色が、洗練された存在感を放つ一本。
バンドには装着感の良いウレタン素材を採用し、軽快でスポーティーな印象をプラス。さらに、バンドの穴をビスで固定できる仕様により、自分の腕に最も馴染む位置でしっかり留められ、先端が遊ばないスマートな着用感を実現している。
機能面では、シチズン独自の光発電技術「エコ・ドライブ」を搭載し、定期的な電池交換が不要。上空2万キロメートルを周回するGPS衛星から位置情報と時刻情報を取得し、世界中どこにいても正確な時刻とカレンダーに自動修正する。
ケースにはキズに強く軽量でサビにくいスーパーチタニウムを採用し、ガラスには反射を抑えるクラリティ・コーティングを施したデュアル球面サファイアガラスを使用。日付表示、秒針、夜光（針＋インデックス）など、日常生活で便利な機能も充実している。
さらに、サファイアベゼルのエレガントな雰囲気と、ウレタンバンドのスポーティーさが絶妙に調和し、オン・オフ問わず活躍する一本に仕上がっている。軽さ、強さ、正確さを兼ね備えた、次世代の腕時計としてふさわしいモデル。
