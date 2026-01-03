「１年前に広島から去った自分に対して...」浦和の27歳MFがサンフレに電撃復帰！「生まれ育った場所でのプレーは本当に幸せな時間でした」
浦和レッズは１月３日、松本泰志のサンフレッチェ広島への完全移籍を発表した。
松本は、昌平高を卒業後の2017年に広島でプロキャリアをスタートし、その後はアビスパ福岡、セレッソ大阪にそれぞれレンタルで加入。21年に広島に復帰し、24年までプレーし、翌年に浦和へ移籍した。25シーズンはリーグ戦29試合に出場し、３ゴールをマークしていた。
１年ぶりの復帰となった27歳のMFは、広島の公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。
「みなさんお久しぶりです！ 完全移籍で加入することになりました。本当に多くの方々のお力添えでこの移籍が実現しました。
特に、１年前に広島から去った自分に対して、戻ってこいといってくださった、久保会長をはじめとするサンフレッチェ広島の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。その気持ちに応えるためにも、チームのために自分の全てを懸けて頑張ります。スタジアムでみなさんに会えることを楽しみにしています」
また浦和を通じては、悔しさを滲ませつつも感謝を伝えた。
「サンフレッチェ広島に完全移籍することになりました。まずは１年間たくさんの応援やサポートありがとうございました。自分の実力不足もあり、チームに貢献することができず、本当に悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。その中でもプロに入ってからの自分の夢でもあり目標でもあった、生まれ育った場所でのプレーは本当に幸せな時間でした。
これからは浦和の選手ではなくなりますが、１人の埼玉県民として浦和レッズを応援しています。短い間でしたが本当にありがとうございました」
広島へ電撃的なカムバックとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
