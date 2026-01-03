◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、芦ノ湖から大手町を目指す5区間109.6キロの最終10区（23.0キロ）で壮絶な来季シード権争いが繰り広げられた。

9区を終えた時点で日大が9位、中央学院大が10位でシード圏内。中央学院大とわずか13秒差の11位が帝京大、55秒差の12位が東海大となっていた。

往路17位で復路一斉スタートの帝京大は、アンカーの鎗田大輝（4年）が見た目で“9位”を走行。実際にはシード圏外で、後方にいる日大の大仲竜平（4年）、中央学院大の成川翔太（4年）を追う展開となった。鎗田は14キロ手前の新八ツ山橋を通過した時点で日大、中央学院大をタイムで上回り、実際の順位でも9位に浮上した。

シード権を懸けて並走していた日大と中央学院大は、日大の大仲が18キロ過ぎに成川を突き放した。馬場先門では2秒差の11位に後退していた鎗田は、全体8番目にフィニッシュして2校を待ったが、ゴールした日大は帝京大を上回れず10位タイム。中央学院大も11位に終わり、帝京大は9位でシード権を確保した。