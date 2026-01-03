勝負の２年目に挑む宮崎竜成内野手（２５）が、正二塁手の座を狙う。社会人ヤマハをへて即戦力ルーキーとして期待された２５年は、３９試合で打率１割９分４厘、０本塁打、３打点。不本意なシーズンとなったが、「１軍で活躍するために必要なこと、自分に足りないことを認識できた」と前向きに捉えた。衝撃だったのが２２歳の日本ハム・柳川の直球。長身右腕との対戦を振り返り、「初めて対戦したけど、捉えたイメージのスイングだったのに、映像では違うところを振っていた。あれは僕が経験した中で一番の真っすぐだった」と、プロでの技術不足を痛感した。速球に打ち負けないタイミング、スイング軌道を意識して打撃改革に励んでいる。二、三塁、遊撃もこなすユーティリティー選手もあり、２軍では８１試合に出場し、打率２割６分７厘、計６本塁打。サヨナラ逆転３ランを放つなど、勝負強さとパンチ力も兼ね備えている。来季掲げる数字は出場１００試合以上だ。「とにかく試合に出たい。１年間出られる体力、フィジカルを身につけるためにやっていきたい」。自慢の体をさらに鍛え直し、最下位からの逆襲を狙うチームの主軸候補に名乗りを上げる。

◆宮崎 竜成（みやざき・りゅうせい）２０００年１２月９日、徳島県生まれ。２５歳。岡山・創志学園では１７年春、１８年夏に甲子園出場。立命大、ヤマハを経て、２４年ドラフト２位でロッテに入団。１７３センチ、９０キロ。右投左打。年俸１４００万円。母・千佳さんは９６年アトランタ五輪のソフトボール日本代表。