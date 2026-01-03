◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

２４年連続８４回目出場の東洋大は総合１４位で、継続中では最長の２１年連続シード権獲得とはならなかった。１０位の日大に２分３１秒届かなかった。

往路でつまずいた。１区の松井海斗（２年）が区間３位の好走も、酒井俊幸監督は「往路の要、２区５区が全く機能しなかった」と、２区の西村真周（４年）が区間１９位で１７位と大ブレーキ。指揮官は「西村は１２月一番練習がよかったのだが…」とまさかの失速に指揮官は言葉を詰まらせた。５区前回９位だった宮崎優（２年）も区間１５位で、芦ノ湖時点でシード圏内１０位の東海大とは、２分４５秒差となった。

復路でも流れを変えられなかった。前回８区２位と好走し、復路出走メンバーの中でチーム１万メートルトップの主将・網本佳悟（４年）は区間１４位とふるわず。９区の給水では久保田琉月（るき、３年）に昨年度まで在籍した同大ＯＢ・石田洸介（スバル）が力水を送ったが、その１秒を削りだすことはできなかった。

次回大会では８２回（２００５年度）大会以来の予選会出場からの本戦切符を目指す。