エルメスの馬車のロゴには、“普通はいるはず”のものが描かれていない。それは一体何?
2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。
第3問.エルメスのロゴの馬車には、普通はいるはずのあるものが描かれていない。それは何?
A.従者
B.馬
C.主人(馬に乗る人)
正解はこちら
【答え】C.主人(馬に乗る人)
エルメスのロゴには、四輪馬車(デュック)と従者(タイガー)が描かれています。しかし、よく見ると“本来そこにいるはずの存在”がいません。それが正解である 「主人(＝馬車に乗る人)」 です。
では、なぜ主人だけが描かれていないのでしょうか?
そこには、エルメスが大切にしている哲学が込められています。
馬車と従者は用意されているのに、主人――つまり馬車を操り、旅の方向を決める存在――は描かれていません。これは、「エルメスは最高の品質と職人技を提供しますが、それをどう使い、どう楽しむかは“お客様ご自身”に委ねられている」というメッセージを表現しています。
エルメスが馬具工房から始まったブランドであることを象徴しつつ、同時に“使い手こそが主役”というエレガントな姿勢を刻み込んだロゴなのです。
ロゴを見返すとき、そこに描かれていない「主人」の存在に気づくと、
エルメスのものづくりへの誇りと、顧客への深い敬意がより鮮やかに感じられるはずです。
「主人(馬に乗る人)」の描かれていないエルメスのロゴ
監修：ラクサス
「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。
HPラクサス：https://laxus.co/
