タレントの井上咲楽が、泥風呂に入る姿を公開し話題になっている。

井上は３日までに自身のインスタグラムを更新。「あけましておめでとうございます！」と新年の挨拶をし、「超なるほど！ザ・ワールド ありがとうございました！中川さんとコロンビアの世界一人口密度の高い島・イスロテ島に行ってきました！」と、元ＮＨＫでフリーアナウンサーの中川安奈とコロンビアを訪れたと報告した。

「なかなかできない体験をさせていただき、忘れることのないロケになりました！コロンビアの泥風呂ででんぐり返ししたあと、しばらく耳から泥が出てきました笑」と、“泥風呂”に入浴する様子などを披露した。「サメのいる生簀？みたいな水族館で泳いだことも忘れない！」と、たくさんのサメが泳ぐ生簀（いけす）のショットも披露。「いろんな世界、いろんな日常があることも知れた貴重な貴重なお仕事でした。ありがとうございました！」と感謝し、「今年もよろしくお願いします！」とつづり投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「あけましておめでとうございます」「銅像みたいで最高すぎる」「わーおー全身泥パック？」「たまらなくかわいい！」「凄く素敵で魅力的で可愛いくてめっちゃ綺麗過ぎです」などの声が寄せられている。