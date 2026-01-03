¼ü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌÀ¼£¤Î»§ËàÉð»Î¤¿¤Á¡×¡Ä±ê¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤Îââ»ý¡×
ÌÀ¼£10Ç¯¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤¿¡Ö¹ñ»öÈÈ¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î´Æ¹ö¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿»§ËàÉð»Î¤¿¤Á¡£
µÜ¾ë¸©¤Ë¤Ï305¿Í¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á13¿Í¤¬¹öÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢7¿Í¤ÎÊè¤¬ÅìËÌ¡¦ÀçÂæ¤Î»û¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¤ÇÀï¤¤¡¢°Û¶¿¤Ë»¶¤Ã¤¿¡Ö¼·»Î¡×¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜµ»ö¤ÏÁ°¡¦¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
ÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¤Ï¡Ö´±·³¡×¤È¤·¤ÆÅìËÌ¤ò¹¶¤á¤¿»§·³¤Ï¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡ÖÂ±·³¡×¤È¤·¤ÆÆ¤¤¿¤ì¡¢ÅìËÌ¤Ç¼ü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ò¡Ö°¥¤ì¤ÊÇÔ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¸«¤¿¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤¬ÅìËÌ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¶¯¤¯Æ°¤«¤·¤¿¡Ö¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ü¿Í¤¿¤Á¤Î¥êー¥Àー³Ê¡¢À¾¶¿Î´À¹¤Î½ÇÉã
Èà¤é¹ñ»öÈÈ¤¿¤Á¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¡Ö¼ü¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Û¤Éµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¤é´ê¤¤½Ð¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©Æâ¤ÎÀçÂæ¡¢±ö³ø¡¢ÌîÉÇ¡¢Íº¾¡¤Ê¤É¤Ç¡¢³«º¦¤ä¹Á¤Î¹©»ö¤Ê¤É¸ø¶¦»ö¶È¤Ë¤â¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À¾¶¿Î´À¹¤Î½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ëÄÇ¸¶¹ñ´´¡Ê¤·¤¤¤Ï¤é¡¦¤¯¤Ë¤â¤È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÇ¸¶¹ñ´´¡Ê¤·¤¤¤Ï¤é¡¦¤¯¤Ë¤â¤È¡ËÊ¸À¯3Ç¯¡Ê1820Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£À¾¶¿Î´À¹¤Î¼ÂÊì¤ÎÄï¤Ç¡¢Î´À¹¤Î½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£À¾ÆîÀïÁè¤Ç¤Ï¸ÞÈÖÂçÂâ¤ÎÂç¾®²ÙÂÌ¡ÊÊäµëÉôÂâ¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢±ä²¬¤Ç¹ßÉú¡£Ä¨Ìò2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢µÜ¾ë¸©¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿¡£ Åö»þ58ºÐ¤Ç¡¢¹ñ»öÈÈ¤¿¤Á¤ÎÄ¹Ï·³Ê¤È¤·¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¡£¤½¤Î¹â·é¤Ê¿Í³Ê¤Ï´Æ¹ö¿¦°÷¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¹ö³°¤Ø½Ð¤ÆÇÏ¤Ë¾è¤ê¡¢¾¾Åç¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾ÆîÀïÁè¤ÇÉé¤Ã¤¿½ý¤äÉÂµ¤¤Ç¡Ö¼·»Î¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤ÎÌÀ¼£13Ç¯¡Ê1880Ç¯¡Ë¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿Èà¤é¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¥µ¥à¥é¥¤Àº¿À¡×¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÅìËÌ¤Î¿Í¡¹¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿¡Ö»§Ëàº²¡× ÌÔ²Ð¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Í¦µ¤
2·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹ñ»öÈÈ¤¿¤Á¤¬¸§¡Ê¤¹¤º¤ê¡Ë¤Î¸¶ÀÐºÎ·¡¤Ê¤É¤Îºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜ¾ë¸©Íº¾¡Ä®¡Ê¸½ºß¤ÎÀÐ´¬»ÔÍº¾¡Ä®¡Ë¤Ç¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¡ØÀçÂæÆüÆü¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢80Ç¯Íè¤È¤¤¤¦Âç²Ð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ¤Îº®Íð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤¿±ê¤ÏÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñ»öÈÈ¤ò´Þ¤à¼ü¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¾Ã¤»¤ë¡× ´Ç¼é¤È¤È¤â¤Ë¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ»öÈÈ¤ÎÀÐ¸¶¶á½¨¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñ»öÈÈ¤òÄ¹Ç¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©¤Î¶¿ÅÚ»Ë²È¡¦¼Æ½¤Ìé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶¤é¤Ï¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î·úÊª¤ò²õ¤·¤Æ±ä¾Æ¤òËÉ¤°¡ÖÇË²õ¾ÃËÉ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢³èÌö¤·¤¿¤Î¤ÏÉð»Î¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Î¼ü¿Í¤¿¤Á¤â¶¦¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤é¤ÏÀÐ¸¶¤é¹ñ»öÈÈ¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢¿ÈÊ¬¤äºá¾õ¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÔ²Ð¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£±ê¤ÎÃæ¤Ç½õ¤±¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¡Ä
É¬»à¤Ë²Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¡ª¡×¤È¶«¤ÖÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²È¤Ë¡¢Ï·½÷¤¬¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼þ°Ï¤Î½»Ì±¤é¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²ÐÀª¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¡¢Ã¯¤â½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î»þ¡¢3¿Í¤Î¼ü¿Í¤¬ÌÂ¤ï¤º±ê¤ÎÃæ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ Èà¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë±ì¤Ë´¬¤«¤ì¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬¡Ö¤¢¤¢¡¢3¿Í¤â¤í¤È¤â³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡×¤È¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤ä¤¬¤Æ3¿Í¤ÏÏ·½÷¤òÊú¤¨¤Æ±ê¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Ï·½÷¤ÎÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ñ»öÈÈ¤ä°ìÈÌ¤Î¼ü¿Í¤é¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ì¿¤¬¤±¤Î³èÆ°¤Ç²ÐºÒ¤ÏÄÃ²Ð¡£
Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ï¡¢¡Ö´Æ¹ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¹¬Ê¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ë½»Ì±¤Ï¤ß¤Ê¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÆÃ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ»öÈÈ¤ÎÀÐ¸¶¶á½¨¡¢ÃÓÅÄ·óÄ¹¡¢Åì¶¿¼·Ç·¾ç¤Î3Ì¾¤é¤¬¸º·º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³¿Í¤Î·ÐÎò ¼ÂÀï¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¶¯¼Ô¤¿¤Á
Èà¤é¤â¤Þ¤¿À¾ÆîÀïÁè¤ÇÉôÂâ¤Î»Ø´ø¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÂÀï¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¶¯¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐ¸¶¶á½¨¡§À¾ÆîÀïÁè¤Ç¤Ï¿¶ÉðÂè½½°ìÈÖÃæÂâÄ¹¡£À¯ÉÜ·³¤ÎÊ¼É´Í¾Ì¾¤òÅÝ¤·¤¿É´°ú¤ÎÀï¤¤¤ò¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¡£
ÃÓÅÄ·óÄ¹¡§ÇËÃÝ°ìÈÖÃæÂâÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£·§ËÜ¹¶¾ëÀï¤«¤é³ÆÃÏ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Þ¤Ç¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÉôÂâ¤òÎ¨¤¤Â³¤±¤¿»Ø´ø´±¡£
Åì¶¿¼·Ç·¾ç¡§À¾¶¿·³¤ÎÂç¾®²ÙÂÌ³Ý¡ÊÊ¼ãëÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷¤äÊäµë¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¼·»Î¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÃç´Ö¤¬¸«¤»¤¿¤³¤Î¹ÔÆ°¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤¬Ã±¤Ê¤ë¡ÖÈ¿µÕ¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÁ¤Ë¸ü¤¤»§ËàÉð»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë»×¤¤
³ÆÃÏ¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó2700¿Í¤Î¹ñ»öÈÈ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¼£16Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈ½·è¤è¤êÃ»¤¤·º´ü¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÀ¼£12Ç¯¡¢ÄÇ¸¶¹ñ´´¤Ï¡¢²¸¼Ï¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¶¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Èà¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ðË±»û¤ËÁò¤é¤ì¤¿Æ±»Ö¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÍÂ¤«¤ê¶â¤ÎÍø»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿30±ß¡Ê¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤Ç¿ô½½Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤ò¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜÎÁ¡×¤È¤·¤Æ´ó¿Ê¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¤³¤ÎÊè¤ÎÂ¸ºß¤ÏÎò»Ë¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡Ö¼¯»ùÅç¸©¿Í¼·»Î¡×
ºÆ¤Ó¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ê1968Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¶¿ÅÚ»Ë²È¤é¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿Êè¤òÈ¯¸«¤·¡¢µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¶å½£¿Í²ñ¡×¤Î²ñ°÷¤é¤¬»ñ¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¤Î¤À¡£
2025Ç¯£µ·î¤ËÉ®¼Ô¤¬Ë¬¤Í¤¿ºÝ¡¢¿ðË±»û¤ÎÊèÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö¼·»Î¤ÎÊè¡×¤ÎÍ³Íè¤ò½ñ¤¤¤¿°ÆÆâÈÄ¤¬Î©¤Á¡¢Êè¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ðË±»û¤Î½»¿¦¡¢³ùÅÄ½¡½£¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖµÜ¾ë¤Î¼¯»ùÅç¸©¿Í²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªÈà´ß¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤ª»²¤ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¸©¿Í²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ª²Ö¤È¤ªÀþ¹á¤ò¶¡¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤ª·Ð¤ò¾å¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ö¤È¾ÆÃñ¤òËèÇ¯¡×¼·»Î¤ÎÊè¤ò¼é¤ë µÜ¾ë¤Î¼¯»ùÅç¸©¿Í²ñ¤Î»×¤¤
¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯µÜ¾ë¼¯»ùÅç¸©¿Í²ñ¤ÎÈ¯Â¤Ï¡¢¤³¤Î¼·»Î¤¬±ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¸©¿Í²ñ¤ÎÄÔÎ´°ì²ñÄ¹¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë¤À¡£¼·»Î¤ÎÊè¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¼ÏÂ49Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©¿Í²ñ¤¬È¯Â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï80¿Í¤Û¤É¤Î²ñ°÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸©¿Í²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯9·îÂè1½µ¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¡¢¤ªÈà´ß¤Î¶¡ÍÜ¤È¤·¤Æ¼·»Î¤ÎÊè»²¤ê¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ²Ö¤äÀþ¹á¡¢¾ÆÃñ¤ò¶¡¤¨¡¢»í¶ã¤Î¡Ö¾ë»³¡×¤òÊô¤²¤ë¡£
¸É·³Ê³Æ® °Ï¤ß¤òÇË¤Ã¤Æ´Ô¤ë °ìÉ´¤ÎÎ¤Äø ÎÝÊÉ¤Î´Ö ¸ã¤¬·õ¤Ï´û¤ËÀÞ¤ì ¸ã¤¬ÇÏ¤ÏÚÍ¤ë ½©É÷ ¹ü¤òËä¤à ¸Î¶¿¤Î»³¡Ê»í¶ã ¾ë»³¡Ë
¤³¤Î»í¶ã¤Ï¡¢µ¾À·¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¯ÉÜ·³¤Î°Ï¤ß¤òÇË¤ê¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤òÅ¾Àï¤·¤Ê¤¬¤é¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò±Û¤¨¤Æ¸Î¶¿¡¦¼¯»ùÅç¤Î¾ë»³¤Øµ¢´Ô¤·¤¿À¾¶¿·³¤Î»Ñ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¼·»Î¤ÎÍÇÏ½ã½Ó¤é¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´±·³¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¾ë»³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤·¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤ËÁò¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¶»¤ËÇ÷¤ë¡£
ÄÔ²ñÄ¹¤Ï¡¢ÊèÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¸©¿Í²ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¼·»Î¤ÎÊè¤¬±ï¤Ç¤·¤¿¡£Èó¶È¤Î»à¤Ç°Û¶¿¤Ë¹ü¤òËä¤á¤ëÌµÇ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¸Î¶¿¤Î¼¯»ùÅç¤òÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¿Î¤¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¢¤Î¿ÍÊª¤Î»ÒÂ¹¡¢130Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Êè»²¤ê
¡Ö¼·»Î¤ÎÊè¡×¤Ï¡¢¸µµÜ¾ë·ºÌ³½ê¿¦°÷¤Ç¶¿ÅÚ»Ë²È¤Î¼Æ½¤Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢1990Ç¯¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÄ´ºº¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡ØÀ¾ÆîÀïÁèÍ¾ÏÃ µÜ¾ë¸©¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¹ñ»öÈÈ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÞ¤·¤âÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖæÆ¤Ö¤¬Ç¡¤¯¡×¤ÎÊüÁ÷¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ç¡¢ÆîÆüËÜ¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¼¯»ùÅç¤Ç¤â¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
ÌÀ¼£10Ç¯¡Ê1877Ç¯¡Ë¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¡£¤½¤ì¤ÏÀ¾¶¿Î´À¹¤ÈÈà¤òÊé¤¦»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬À¯ÉÜ·³¤ÈÀï¤Ã¤¿¹ñÆâºÇ¸å¤ÎÆâÀï¤Ç¡¢Éð»Î¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ Àï»à¼Ô¤Ï¡¢À¯ÉÜ·³¤¬Ìó6,400¿Í¡¢À¾¶¿·³¤ÏÌó6,800¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤ÎÇ¯¤«¤éÌó130Ç¯¸å¤Î2008Ç¯¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤ËºÇ¤â¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬¡¢½é¤á¤Æ¼·»Î¤ÎÊè¤òË¬¤ì¤¿¡£
À¾¶¿Î´À¹¤Î¤ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ëÆ«·Ý²È¤ÎÀ¾¶¿Î´Ê¸¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤À¡£
2008Ç¯¡¢¤¢¤ë¼·»Î¤Î»ÒÂ¹¤«¤é¡ÖÀèÁÄ¤¬µÜ¾ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿À¾¶¿¤µ¤ó¡£µÜ¾ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿13¿Í¤Î¹ñ»öÈÈ¤Î¤¦¤Á¡¢7¿Í¤Ï°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¾¶¿¤Î»ÒÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¼·»Î¤ÎÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾ÆîÀïÁè¤ÇÇÔ¤ì¤ÆºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢±ó¤¤µÜ¾ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜ¾ë¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿305¿Í¤¬¡¢¼ü¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿È¤Ë´Å¤ó¤¸¤º¡¢³«º¦¤ä¹ÁÏÑ¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÏ«Ìò¤ò¼«¤é´ê¤¤½Ð¤¿¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤Ë¡¢Î´Ê¸¤µ¤ó¤ÏÀè¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤³µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»§Ëà¤ÎÉð»Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¿ðË±»û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼·»Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï»ÒÂ¹¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡¢Êè¤ÎÅÚ¤Ê¤É¤ò¼¯»ùÅç¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅìËÌ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼·¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡£
140Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢ÌÚÎ©¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ä¼·¤Ä¤ÎÊè¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¼ü¿Í¤È¤·¤Æ°Û¶¿¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¸Ø¤ê¤ò¼º¤ï¤º¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îââ»ý¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
