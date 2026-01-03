安めぐみ、10歳長女＆1歳次女との新年3ショット公開 手作りお雑煮も
タレントの安めぐみ（44）が、3日までに自身のブログを更新。10歳長女＆1歳次女との新年3ショット公開した。
【写真】ずいぶん大きくなって…安めぐみ、娘2人との3ショット
「2026」と題したブログでは、絵文字を交えながら「あけましておめでとうございます」「2026年 皆さんにとって幸せな一年となりますように」「本年もよろしくお願いいたします」と新年のメッセージ。
続けて、年始の恒例行事として「今年も浅草へ」と家族で初詣に出かけたことも報告し、笑顔で寄り添う長女との初詣ショットや室内で撮影した長女と次女との3ショット
などを公開した。
さらに「長女とクレープを食べました」といちごがたっぷり乗ったクレープを手に持った長女と安の手元の写真とともに明かしたり、「朝は、お雑煮を作ってもぐもぐ鍋」と、彩り豊かな具材が並ぶ手作りのお雑煮も披露した。最後は「皆さん素敵な一年になりますように」「本年もよろしくお願いします」とあらためてファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「お雑煮美味しそうですね♪」「あけましておめでとうございます」「ゆっくりおやすみくださいね」「ご家族のご健康と発展をお祈りしております」「クレープをよく見ると やはり 苺は欠かせませんね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
【写真】ずいぶん大きくなって…安めぐみ、娘2人との3ショット
「2026」と題したブログでは、絵文字を交えながら「あけましておめでとうございます」「2026年 皆さんにとって幸せな一年となりますように」「本年もよろしくお願いいたします」と新年のメッセージ。
続けて、年始の恒例行事として「今年も浅草へ」と家族で初詣に出かけたことも報告し、笑顔で寄り添う長女との初詣ショットや室内で撮影した長女と次女との3ショット
などを公開した。
この投稿にファンからは「お雑煮美味しそうですね♪」「あけましておめでとうございます」「ゆっくりおやすみくださいね」「ご家族のご健康と発展をお祈りしております」「クレープをよく見ると やはり 苺は欠かせませんね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。