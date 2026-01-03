きょう（3日）岡山県岡山市東区の瀬戸内海で釣りをしていたプレジャーボートが海岸に乗り上げる事故があり、海上保安部の巡視艇が出動しました。

航行不能になった「プレジャーボート」

玉野海上保安部によりますと、きょう（3日）午前6時ごろ、汽船サウダージⅢ【画像①】の船長（男性・55歳）から「岡山県岡山市東区犬島西側にある地竹ノ子島海岸に乗り上げたので救助してほしい」と通報がありました。





救助後の「プレジャーボート」は？

船には船長と52歳の男性が乗っていて、釣りをしていたということです。通報を受けて玉野海上保安部の巡視艇「たまなみ」が出動し、午前7時35分ごろ現場に到着、船から乗組員2人を救助したということです。

巡視艇に救助された2人にけがはなく、海岸に乗り上げていた汽船サウダージⅢ【画像②】は午前11時45分に離礁し、現在のところ浸水や油の流出などは確認されていないということです。



玉野海上保安部では、乗り上げた原因について調べているということです。

