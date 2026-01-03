¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç¡ÖÍ·¤Ù¤Ê¤¤¡×¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«¡ª¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê!!
¡¡2018Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô·¿¡ÊJB64·¿¡Ë¤Î¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¡£
¡¡1981Ç¯¤«¤é1998Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ¤ÎJA·¿¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢´ÝÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÃµ¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤«¤é¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¼ã¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿·¼Ö¤ÇÇã¤¦¤ÈÇ¼¼Ö¤Ï1Ç¯ÂÔ¤Á¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÈ¾Ç¯Á°¸å¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¡¢2025Ç¯11·î4Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç5·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÂå¤ÎJB23·¿¤Ï20Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ç10·¿¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯¡¹¸·¤·¤¯¤Ê¤ëË¡µ¬À©¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¹Ô¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎºÇ¿·¤Î5·¿¤È¤Ê¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¡£¤¿¤À¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¡Ê!?¡ËÌäÂê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¶¡×¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷²½¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡ÎÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¡Ï¡Ë¡¢¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤À¡£¢¨°ìÉôµ¡Ç½¤ÏAT¼Ö¤Î¤ßºÎÍÑ
¡Ö¤¨¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤Ë¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤è¡©¡×
¡¡ÉáÄÌ¤½¤¦»×¤¦¤Ï¤º¡£º£¤É¤¤³¤ì¤é¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤Ã¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£Â¿¾¯¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢°ÂÁ´¤¬Çã¤¨¤ë¤Ê¤é°Â¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤À¡£¸½¹Ô·¿¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÞÁõÏ©¡¦Ì¤ÊÞÁõÏ©¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÁö¤ê¤Þ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¦¤È¤³¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤ÉËÉÙ¤À¡£
¥«¥¹¥¿¥à¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤!?
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²óÏÃÂê¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Ë¡¢Ä¹Êý·Á¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Îº¸±¦¤ä¥Õ¥©¥°¥é¥¤¥È²¼¤Ë¤â¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¸ò´¹¤Ê¤É¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¸ò´¹¤Ç5Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÇºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Â»»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ò´¹¤ÈÄ´À°¤Ç¿ô½½Ëü±ß¤ÎÀÁµá¤¬Íè¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢º£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥»¥ó¥µ¡¼¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤â´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÁö¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤º¤Ã¤È·Ù¹ðÅô¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜ¾ã¤ê¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¼Ö¸¡¤âÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Í·¤ó¤Ç¥Ê¥ó¥Ü¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Ê²½¤Ï»þÂåÇØ·ÊÅª¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢¼Ò³°¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö5·¿¤Ë¤ÏÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£4·¿¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÇÀìÌçÅ¹¤âÂ¿¤¤¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ÏDIY¤À¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éJB64·¿¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¡¢¤È¤¯¤Ë°Ï©¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÃæ¸Å¤Ç4·¿¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁÀ¤¦Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÂå¤ÎJB23·¿¤Ç¤â4·¿¤«¤é5·¿¤ÇÂçÉý¤Ë»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ²±¤¬¡Ä¡Ä¤È¡¢¡Ö5·¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿É®¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£