¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Ë²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»L¤ÎÏÂÅÄÛÙºÚ¤¬²ÃÆþ¡ª
¡¡3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Ï¡¢ÏÂÅÄÛÙºÚ¡Ê18¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¥ê¥Ù¥í¤Ç¡¢ËÌÂôÃæ³Ø¹»½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè78²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï20¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÏÂÅÄÛÙºÚ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×