本命にほど起こりやすい？男性が急に「恋のブレーキを踏む」理由
「最初はあんなに押してきたのに、急に距離を感じる」という経験ありませんか？男性は、恋に落ちるスピードと、付き合う準備ができるスピードが異なるもの。そのため、急に恋のブレーキを踏むことが起こりやすいのです。
押してくる時期：感情が先走る
恋の初期段階は、“優先順位の変化”が起きがち。気になる女性ができると、男性は一気にそちらへ意識が向かいます。この時期は「距離を縮めたい・もっと知りたい・繋がっていたい」といった気持ちが強く働きます。
引く時期：責任や現実を直視するように
気になる女性との関係が深まりかけたとき、初めて男性は慎重に。なぜなら「恋が進む＝責任が生まれる」という意識が芽生えるからです。「このまま進めて大丈夫？」「期待を持たせすぎてない？」と自問するうちに、感情と現実のバランス調整が始まって一度引いてしまいます。
本命ほど“押す→引く”が起きやすい
男性は、興味の薄い相手には、そこまで感情の上下は起きません。しかし相手が本命となると、途端に「期待させすぎたくない」「傷つけたくない」という気持ちになります。その結果、好きだからこそブレーキを踏むという行動になってしまうのです。
こうした押して引く行動は、軽い気持ちだからというわけではありません。きっと男性なりに関係性を整えようとしているだけ。なので、押してばかりの男性が急に引き始めたら、その男性はあなたに本気かもしれませんよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
