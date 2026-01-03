むくみやすい脚が変わる。１日１セット【下半身のもたつきを解消する】簡単ポーズ
夕方になると脚が重い、ふくらはぎがパンパンになる。そんな“むくみやすい脚”を落ち着かせたい大人世代に試してほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ローランジ＆ハイランジ】。太ももから鼠径部、腰まわりまでしっかり伸ばしながら筋肉を使うことで、巡りが整い、下半身のもたつきがスッと軽く見える状態へとつなげます。
ローランジ＆ハイランジ
（１）床に四つん這いになった後、右脚を大きく前へ踏み出す
（２）体全体を前後に伸ばすように左ひざを伸ばし、右ひざを直角に曲げてキープしたまま両手の指先を肩の真下について、視線を正面に向けたまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする ※ローランジの完成です
▲キープ時に後ろ脚のひざを曲げないことがポイントです。また、ひざが前に出過ぎたり、背中が曲がったりしないようにも注意しましょう
（３）（２）を終えたら上半身を起こす
（４）両腕を天井方向へ真っ直ぐ持ち上げ、３〜５呼吸（約30秒間）キープする ※ハイランジの完成です
▲骨盤を床に対して垂直に立てた状態をキープすることがポイントです
続けて脚を変えて同様に行います。深い呼吸と合わせて丁寧に動かすほど、脚の軽さやスッキリ感が実感しやすくなるはず。負担のない回数から、自分のペースで続けてみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
