髪が細くなってきた大人世代の最適解。軽やかで小顔効果バッチリ【最旬レイヤーヘア】
「髪が細くなってきて、昔のようにボリュームが出ない…」と悩む大人世代は少なくありません。年齢を重ねると髪のハリやコシが失われ、ペタッとした“老け見えヘア”になりがち。そんなときの最適解が、いま注目を集めている“レイヤーヘア”です。髪の細さを逆に味方にしながら、軽やかさ・小顔効果・若見えを同時に叶えてることができます。
細い髪を逆に生かす！軽やかさを演出するレイヤー効果
大人世代の髪は、どうしてものっぺり感やボリューム不足が気になりやすいもの。そこで取り入れたいのがレイヤーです。
トップや顔周りに段差を入れることで自然な動きが出て、髪全体がふんわり軽やかに見える効果が。さらに首元やフェイスラインまでスッキリと見えるので、実は細い髪の人にこそ最も映えるスタイルなんです。まさに“ペタ髪対策”の正解ヘアと言えるでしょう。
顔周りレイヤーで小顔見え。大人世代の若返りポイント
レイヤーの魅力は、動きだけでなく印象補正にもあります。特に顔周りに入れる“顔周りレイヤー”は小顔効果が抜群。
顎ラインから流れる毛先がフェイスラインを自然にぼかし、立体感をプラスしてくれるので、年齢とともに気になりがちな“たるみ”や“もたつき”をカバーしてくれます。大人世代の若見え＆アカ抜けは、この顔周りレイヤーが決め手です。
今っぽさを出すなら“ツヤと束感”。オイル仕上げが正解
レイヤーヘアはスタイリング次第で古くも新しくも見えるもの。旬に見せたい大人世代は、毛先にツヤ感を出すオイルをなじませ、“ツヤと束感”を意識するのが鉄則です。
ドライヤーでラフに乾かしたあと、毛先を外に流すだけで抜け感のある今っぽい仕上がりに。ワックスで固めるより軽やかで、洗練度をグッと引き立ててくれます。
軽やかさ・小顔効果・ツヤ感を味方につければ、年齢を感じさせない華やかな印象と“若見え効果”が手に入ります。次の美容室ではぜひ「レイヤーで」とオーダーしてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています