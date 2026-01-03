◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

２０１１年以来１５年ぶりの総合優勝を目指した早大は復路でふるわず総合４位だった。

２日の往路は５区の工藤慎作（３年）が残り１・６キロで猛追した青学大の黒田朝日（４年）に抜かされて１８秒差で往路優勝を逃した。

巻き返しを狙った復路は６区の山崎一吹（３年）が区間６位と粘ったが、７区の間瀬田純平（４年）が区間１２位で４位にダウン。８区の堀野正太（１年）も区間１６位、９区の小平敦之（３年）は約５キロで順大に抜かれ、５位。１０区の瀬間元輔（２年）でも巻き返すことはできなかった。

今季、本気で総合優勝を目指してきた。総合４位だった昨年の箱根駅伝後の１月３日。花田監督は「来年優勝するぞ」と力強く言った。早大は学生３大駅伝で３冠した１１年度以来優勝がないため、同４日の第１回ミーティングでは「箱根でどうやって優勝したら良いんだろう」と山口智規主将（４年）が問いかけた。

長野・佐久長聖高時代に全国高校駅伝優勝経験ある山口竣平（２年）らが当時のチームの雰囲気を話すなど、様々な視点から討論し「みんな熱い気持ちがある」と山口智。全員が気持ちを一つにして、強化を進めてきた。

今季１５００メートル日本選手権２位の山口智、山上りに絶対的な自信がある「山の名探偵」こと工藤に加え、主力の山口竣、大物ルーキーの鈴木琉胤（るい、１年）ら勝てる布陣をそろえて大一番に臨んだが、届かなかった。