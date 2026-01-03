「箱根駅伝」青学大が史上初2度目の3連覇 9度目の総合優勝・大会新記録更新【記録＆順位一覧】
【モデルプレス＝2026/01/03】2026年1月3日、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）復路（※放送はあさ8時30分から日本テレビ系にて）が行われ、青山学院大学が総合優勝を果たした。
【写真】「箱根駅伝」総合優勝は？＜記録＆順位＞
「第102回箱根駅伝」では、青山学院大学が9度目の総合優勝。史上初2度目の3連覇となった。記録は「10時間37分34秒」で2025年の青学の大会記録「10時間41分19秒」を更新。2位の國學院大学とは2分33秒の差をつけた。
また、順天堂大学が3位に続き、4位は早稲田大学、5位は中央大学。10位の日本大学までが来年の箱根駅伝へのシード権を獲得した。（modelpress編集部）
1位：青山学院大学（10：37：34）
2位：國學院大学（10：40：07）
3位：順天堂大学（10：43：55）
4位：早稲田大学（10：44：29）
5位：中央大学（10：44：31）
6位：駒澤大学（10：44：50）
7位：城西大学（10：46：17）
8位：創価大学（10：51：40）
9位：帝京大学（10：53：15）
10位：日本大学（10：53：56）
−−−10位以内シード権−−−
11位：中央学院大学（10：54：51）
12位：東海大学（10：55：01）
13位：神奈川大学（10：55：09）
14位：東洋大学（10：56：27）
15位：日本体育大学（10：56：42）
OP：関東学生連合チーム（10：57：35）
16位：東京国際大学（10：58：16）
17位：山梨学院大学（10：58：20）
18位：東京農業大学（11：01：12）
19位：大東文化大学（11：04：58）
20位：立教大学（11：05：58）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「箱根駅伝」総合優勝は？＜記録＆順位＞
◆「箱根駅伝」青学大が9度目の総合優勝
「第102回箱根駅伝」では、青山学院大学が9度目の総合優勝。史上初2度目の3連覇となった。記録は「10時間37分34秒」で2025年の青学の大会記録「10時間41分19秒」を更新。2位の國學院大学とは2分33秒の差をつけた。
◆第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 記録＆順位
1位：青山学院大学（10：37：34）
2位：國學院大学（10：40：07）
3位：順天堂大学（10：43：55）
4位：早稲田大学（10：44：29）
5位：中央大学（10：44：31）
6位：駒澤大学（10：44：50）
7位：城西大学（10：46：17）
8位：創価大学（10：51：40）
9位：帝京大学（10：53：15）
10位：日本大学（10：53：56）
−−−10位以内シード権−−−
11位：中央学院大学（10：54：51）
12位：東海大学（10：55：01）
13位：神奈川大学（10：55：09）
14位：東洋大学（10：56：27）
15位：日本体育大学（10：56：42）
OP：関東学生連合チーム（10：57：35）
16位：東京国際大学（10：58：16）
17位：山梨学院大学（10：58：20）
18位：東京農業大学（11：01：12）
19位：大東文化大学（11：04：58）
20位：立教大学（11：05：58）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】