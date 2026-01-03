◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

予選会から本戦出場の順大は総合３位でゴールした。２０２３年以来３年ぶりのシード権獲得と入賞を果たした。

下級生中心のオーダーで大健闘をみせた。往路は３年生以下の布陣で６位。花の２区ではエースの吉岡大翔（３年）が１時間６分台の好走、３区ではルーキー井上朋哉（１年）が区間４位の好走で６位に浮上。以後は、川原琉人（２年）、小林侑世（３年）が順位を守って芦ノ湖へタスキを運んだ。

復路も４人の２年生が出走した。７区を走った玉目順（２年）が区間２位の好走で７位から６位に押し上げると、８区の永原颯磨（２年）も区間３位の快走で６位から５位へ。９区の主将・石岡大侑（４年）も前を走っていた早大を捉え４位の座を仕留め、１０区の山本悠（２年）が順位をあげ、３位となって笑顔で大手町にタスキを運んだ。

長門俊介監督は復路スタート前に「構えず自分の走りをしていければ達成できる」と話していた。有言実行の攻めの走りで目標達成を果たした。