◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

国学院大が、１０年連続１９回目の箱根路で史上最高の２位となった。復路で順位を２つ上げ、前回の３位を超えた。

往路４位で迎えた復路は、７区の高山豪起（４年）が区間賞を獲得する力走。２位に順位を上げ、トップ青学大との差も約２分縮めた。８区の飯国新太（２年）も同区で区間新をマークした青学大・塩出翔太（４年）にくらいつき、やや差は開いたが２位でタスキリレー。９区は当日変更の１年生・野田顕臣、最後は尾熊迅斗（２年）とつなぎ、同校史上最高成績でゴールテープを切った。

昨年の出雲駅伝を制した国学院大は、箱根も優勝候補の一角。１区で青木瑠郁（るい、４年）が区間新のロケットスタートを切ると、３区から野中恒亨（ひろみち、３年）が区間３位、４区・辻原輝（ひかる、３年）が４位、山上り５区の高石樹（１年）が４位とブレーキなく堅実なタスキリレーをした。前田康弘監督は大会前に「前回は優勝を狙っての３位で、負けからスタートしたチーム。この１年、箱根総合優勝を目標に掲げて勝ち抜く強さを磨いてきた。それをしっかり証明したい」と語り、掲げる目標まであと１歩まで迫った。