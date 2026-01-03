WEST、藤井流星主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』主題歌に「愛執」が起用決定
WEST.が、藤井流星が主演を務める1月期テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌に「愛執」が起用されたことを発表した。
本楽曲は、狂気的で猟奇的な愛を歌った“ストロングラブソング”だという。愛ゆえに深みへと沈んでいく感情を、妖しくも疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドで歌い上げる楽曲に仕上がっているとのこと。主題歌は、1月10日のドラマ初回放送にて初解禁となる。
■テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』
藤井流星✕七五三掛龍也…オシドラ史上最高火力のラブサスペンス！
気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、主演：藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎えて初映像化する『ぜんぶ、あなたのためだから』。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣は、結婚式にいたカメラマンの桜庭から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられます。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか!?
次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚愕の過去も見え隠れしてきて…？ この冬一番の衝撃作として期待が高まる『ぜんぶ、あなたのためだから』――１月10日（土）、いよいよその幕が開くこととなります！
