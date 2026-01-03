WEST.が、藤井流星が主演を務める1月期テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌に「愛執」が起用されたことを発表した。

本楽曲は、狂気的で猟奇的な愛を歌った“ストロングラブソング”だという。愛ゆえに深みへと沈んでいく感情を、妖しくも疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドで歌い上げる楽曲に仕上がっているとのこと。主題歌は、1月10日のドラマ初回放送にて初解禁となる。

■テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』