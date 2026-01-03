ルーレット抽選会も！BLUETTI「年末年始セール」
ポータブル電源メーカーのBLUETTI JAPANが、2025年12月26日（金）より「BLUETTI 年末年始セール」を公式サイトにて開催しています。
「電力の自由を手に入れよう」をテーマに、豪華アイテムが詰まった新春福袋の販売や、ルーレット抽選会など、2026年の幕開けを祝う様々な企画が実施されます。
開催期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月9日(金)
開催場所：BLUETTI公式サイト
主な企画：数量限定「新春福袋」、ルーレット抽選会、新年の願い事キャンペーン、購入特典プレゼント
ポータブル電源とクリーンエネルギーのパイオニアであるBLUETTIが、年末年始限定の特別セールを開催。
災害への備えやアウトドア需要の高まりに応え、人気のポータブル電源をお得に購入できる機会を提供します。
目玉となるのは、最大で約62万円相当の製品が入った「新春福袋」。
そのほか、公式サイトでの購入やメルマガ登録で参加できる抽選企画など、楽しみながら「電力の自由」を手に入れられるイベントとなっています。
数量限定「BLUETTI新春福袋」
2026年の福袋は「松・竹・梅」の3種類がラインナップ。
それぞれメインとなるポータブル電源に加え、開封するまで分からない「お楽しみ秘密アイテム」がセットになっています。
数量限定のため、なくなり次第終了となります。
●BLUETTI福袋＜梅＞
販売価格：59,888円（市場参考価格：126,480円）
セット内容：AORA 80（768Wh/1000W）＋お楽しみ秘密アイテム2点
あらゆるシーンでオールマイティに使える実用的なポータブル電源のセット。
初めてポータブル電源を購入する方にも適した内容です。
●BLUETTI福袋＜竹＞
販売価格：119,888円（市場参考価格：378,700円）
セット内容：AC200L（2048Wh/2000W）＋お楽しみ秘密アイテム3点
アウトドアから家庭での災害対策まで幅広く対応する高性能モデルがメイン。
大容量で頼れる一台をお探しの方に向けたセットです。
●BLUETTI福袋＜松＞
販売価格：229,888円（市場参考価格：618,099円）
セット内容：AC300＋B300K（2764.8Wh/3000W）＋お楽しみ秘密アイテム4点
拡張バッテリーシステムを中核とした、ハイエンドユーザー向けの限定セット。
本格的なバックアップ電源システムをお得に構築できます。
抽選会・キャンペーン情報
●ルーレット抽選会
BLUETTI公式サイトにて、豪華景品や割引クーポンが当たるルーレット抽選会を実施。
メールマガジンの新規登録や、ポイントの使用（5,000ポイントごと）で参加可能です。
2,000円オフクーポンや5％オフクーポン、アウトドア食器セットなどが当たります。
●新年の願い事キャンペーン
新春の願い事とメールアドレスを投稿することで応募できるプレゼント企画。
抽選で2名様にポータブル電源（1000Whクラス、または1000Whクラス以下）が贈呈されます。
福袋やキャンペーンを通じて、防災やアウトドアに役立つ電源環境を整えるチャンス。
BLUETTI「年末年始セール」の紹介でした。
