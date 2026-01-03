大韓商工会議（商議）が2日、ソウル南大門路（ナムデムンロ）の大韓商工会議会館で「2026年経済界新年あいさつ会」を開催したと明らかにした。1962年に始まって今年で64回目を迎えた経済界新年あいさつ会は、財界人をはじめ政府・国会など各分野の主要人物が1カ所に集まる経済界最大規模の新年行事だ。

「成長する企業、飛躍する大韓民国」というテーマで開かれた今年の行事には崔泰源（チェ・テウォン）商議会長をはじめ、柳津（リュ・ジン）韓国経済人協会（韓経協）会長、尹鎮植（ユン・ジンシク）韓国貿易協会会長、孫京植（ソン・ギョンシク）韓国経営者総協会会長、金基文（キム・ギムン）中小企業中央会会長ら経済5団体長と財界人500人余りが出席した。金民錫（キム・ミンソク）首相と与野党4党代表、7部処長官も出席し、財界人と新年のあいさつを交わした。

崔泰源商議会長はあいさつで「2026年は大韓民国にとって最も重要な年になるかもしれない。このままマイナス成長を迎えるのか、新しい成長の元年にするのかを決める最後の時期」と強調した。崔会長は「すべての話の焦点を成長に合わせなければいけない。政府と国会の役割も重要だ」とし「過去に縛られていた法制を未来に合わせて改めて柔軟な市場を構築すれば、企業はより多くの雇用で報いる考え」と述べた。

他の経済団体長も成長に言及しながら経済再飛躍の意志を表した。尹鎮植貿易協会会長は「昨年グローバル通商環境が厳しい中、我々の貿易が史上初めて輸出7000億ドル突破という歴史的な成果を出した」とし、財界人と祝いの言葉を交わした。柳津韓経協会長は「人工知能（AI）革命をはじめとする激しい波が経済秩序を根本から変えている」とし「我々も韓国経済の大転換を通じて新しいKインダストリー時代を開かなければいけない」と話した。

孫京植韓国経営者総協会会長は「企業が適時に投資できる環境が形成され、先端産業分野を中心に革新的成長を通じて市場の活力を引き出すなら、もう一度、我々の経済が飛躍できる大転換を迎えることができるだろう」と話した。