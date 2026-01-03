◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った。速報値で10時間37分34秒の大会新記録で箱根の歴史を塗り替えた。

原晋監督は優勝へ力強くタスキをつないだ選手たちの腕で、通算優勝回数と同じ9度、宙に舞った。

往路では、青学大は1区16位と大きく出遅れ。しかし、5位で受けた5区・黒田朝日(4年)が異次元の走りを見せ、トップと3分24秒差からの大逆転に成功した。

山下りの6区は1年生・石川浩輝が担当。2位・早大とは18秒差をつけてスタートすると快調なペースで飛ばし、早大との差をさらに広げた。57分16秒は1年生の歴代最高タイムだった。

7区の佐藤愛斗(2年)も堅実は走りでトップを維持すると、8区の塩出翔太(4年)が区間新の1時間3分46秒をマーク。塩出は同区間で3年連続区間賞の快挙を達成した。

初出場で9区を担った佐藤有一(4年)も盤石のレース運びでつなぐと、最終10区の折田壮太(2年)は初の箱根路に臆することなく、懸命に足を動かした。

原晋監督は9度目の優勝で、日体大を率いて45回大会から5大会連続含む8度の優勝をもたらした岡野章氏を抜き、箱根駅伝の単独最多優勝監督となった。