俳優木村拓哉（53）が3日、テレビ朝日系特番「有働Times 新春SP 永久保存版」（午前7時放送）に出演。愛娘たちの結婚に思いをはせた。

司会のフリーアナ有働由美子と対談。木村の長女cocomiはフルート奏者兼モデル、次女Koki，もモデル兼女優として活動する。2人は過去のインスタライブで「結婚するならトト（父親）よりかっこいい人」と発言しており、これについて聞かれると「あれはうれしかったですよ。うれしいけど、でもこれはちょっと、あれだな、言う前に考えたんだろうなって。バックステージは感じましたけどね」と想像して苦笑した。

有働が「ちなみに木村拓哉みたいな人を連れてきたらどうしますか？」と質問すると、「分かんないですよ。それは会ってみないと」と木村。有働が「うちは結構否定的でしたね。『あ〜』みたいな。父親は。『チッ、連れてきた』みたいな。チェック入るみたいな感じでした」と自身の経験を振り返ると、木村は「皆さん多分そうだと思いますけど、誰か連れてきたら、多分まず最初にチッってなるんじゃないですか？お、どれどれ？みたいな感じは皆さんないじゃないですか？そこは共通で」と話した。

有働が「チェック入りますよね、きっと」と笑うと、木村は「そりゃ入るでしょう。動物としても入ると思います。人としての前に、生き物として」と独自の着眼点についても語った。

※Koki,のoは、マクロン付きO小文字