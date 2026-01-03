息子不在で変更したお年玉の渡し方に娘が大喜び「ラッキー」

元ギャルママモデルの日菜あこが2日に自身のアメブロを更新。祖母からお年玉をもらったことや、子ども達へのお年玉についてつづった。

この日、日菜は「私のおばあちゃんから41歳の私へ『お年玉』が送られて来ました」と報告し、お年玉の入った封筒の写真を公開。「今年だけじゃなく産まれてから41年間ずっーとお年玉をくれるおばあちゃん」と明かし「私のこども達のひ孫達にも毎年くれる 上2人は成人してるけど変わらずずっとくれてて」と説明しつつ「何歳になっても気持ちがすごく嬉しいから私も真似したいと思ってます」と心境をつづった。

また、同日に更新したブログでは、自身の子ども達へのお年玉について言及。「毎年我が家のお年玉はゲームして1万円 5000円 1000円でめちゃ盛り上がってた」と明かすも、今年は息子が不在のため「娘達だけのお正月」になったという。

続けて「『2人でゲームしてもな…』と、思って今年は初めて​ひとりひとりお年玉をあげたら」と渡し方を変更したことを報告すると、娘達からは「『わーいラッキー もうこれからお正月に帰ってこないで！！』と、大喜びでした」と反応があったことを紹介した。

最後に、お年玉の使い道について「16歳の娘は貯金するそうですが19歳の娘は​イヴサンローランのグロス買うらしい」と明かし「私もお気に入り」とつづり、ブログを締めくくった。