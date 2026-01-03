「写真集出せます」阿部詩、赤キャミソールの色っぽい姿に「モデルさん」「セクシーでキレイ」の声！
柔道女子52キロ級の東京五輪金メダリストの阿部詩選手は1月1日、自身のInstagramを更新。大胆に肌を露出した赤いキャミソール姿を披露しました。
【写真】阿部詩、赤いキャミソールの色っぽい姿！
この投稿にコメントでは「あら美人さん」「詩ちゃん、かわいすぎ！！」「詩ちゃんセクシーでキレイだよ〜」「めちゃくちゃ美人で可愛すぎる」「相変わらずの可愛さですね」「モデルさんです。写真集出せます」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「モデルさんです。写真集出せます」阿部選手は「happy new year」とつづり、1枚の写真を載せています。大きなココナッツウォーターを前に、赤いキャミソール姿で肌を露出した色っぽい姿を披露しています。
プライベートショットにも注目！阿部選手は自身のInstagramで、愛犬と散歩する姿や友人との旅行、クリスマスにはクリスマスツリーのコスプレ姿を披露するなど、たびたびプライベートショットを公開しています。試合の時とは違う、リラックスした様子の阿部選手の姿に元気づけられるというファンも多いよう。今年も阿部選手のプライベートショットの投稿が楽しみですね！
