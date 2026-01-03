ラジオ関西『GOGO！ヴィッセル神戸』新パーソナリティー就任 6代目はパク・サヒャン【プロフ＆コメント】
ラジオ関西は、『GOGO！ヴィッセル神戸』（毎週月曜 後6：00〜6：30 ※生放送）の6代目パーソナリティーにパク・サヒャンを起用し、5日から初登場する。
【別カット】「ぜひ声をかけてくださいね！」ヴィッセル神戸を応援するパク・サヒャン
地元サッカークラブ、J1リーグのヴィッセル神戸の応援番組として、2007年に放送開始。26年から新たな仲間を迎え、今夏には番組20年目を迎える。
パク・サヒャンは、大阪市出身。明るいオーラと笑顔で、日英韓3ヶ国語のナレーションを操る。特技は、ピアノ、舞踊、KPOPカバーダンス、英語ナレーション、表情演技。趣味は、読書、踊ること、美容研究、散歩、グルメ情報探し、お菓子作り、筋トレ。英語技能検定2級。
■パク・サヒャン コメント
こんにちは！パク・サヒャンです！ヴィッセル神戸の魅力やチームの想いをお伝えできること、本当に光栄です！リスナーの皆さんと試合の熱気を共有しながら、「もっとヴィッセル神戸を応援したい！」と思っていただけるよう、心を込めてお届けします。週のはじまりにパワーをチャージできる放送になればうれしいです。試合観戦にも行きますので、スタジアムで見かけたらぜひ声をかけてくださいね！
